Vlotho (WB/jg). Die evangelische Kirchengemeinde St. Stephan Vlotho hat wieder einen eigenen Raum für den Jugendtreff. Gemeinsam mit Pfarrer Jörg Uwe Pehle und Küster Michael Kuntemeier haben einige junge Leute am Dienstag die neuen Möbel montiert und aufgestellt.

Als Treffpunkt wird der ehemalige Sitzungssaal im alten Pfarrhaus genutzt. Die alten roten Polsterstühle und die schweren Tische sind verschwunden, nur der schöne alte Schrank ist geblieben.

Pfarrer Jörg Uwe Pehle: »Wir haben Regale, Sofas, Stühle, Tische und Teppiche gekauft – alles, was man für einen Raum braucht, in dem man sich wohlfühlen kann.«

Der Jugendtreff JUST – Jugend an St. Stephan – ist im Frühjahr 2018 mit ehemaligen Konfis gegründet worden. Nach der Einweihung des Jugendraums am Mittwoch, 28. August, um 18 Uhr wird der Jugendtreff voraussichtlich alle 14 Tage öffnen.