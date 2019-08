Von Jürgen Gebhard

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich sind in dieser Woche die eigentlichen Tief- und Hochbauarbeiten gestartet. Aus diesem Anlass stellten Bürgermeister Rocco Wilken und Beigeordneter Bernd Adam das 17,3 Millionen-Euro-Großprojekt vor. »Wir machen uns auf in eine neue Dekade«, sagte der Bürgermeister. Professor Dr. Johannes Müller-Schaper vom beauftragten PFI-Planungsbüro in Hannover sprach von einer »hochmodernen und richtungsweisenden Anlage«, die aufgrund der beiden Herausforderungen nur schrittweise in insgesamt vier Abschnitten bis Ende 2022 gebaut werden könnte.

Klärwerk nutzt eigenes Klärgas

Die neue Vlothoer Kläranlage werde allen geforderten und zukünftigen Ansprüchen an den Umweltschutz genügen. Die Betriebssicherheit werde deutlich erhöht, der Energie- und Betriebsmittelverbrauch maßgeblich reduziert. Der verbleibende Energiebedarf der Kläranlage könne zu 65 Prozent durch die eigene Klärgasproduktion gedeckt werden.

Ralph Schilling: »Langfristig ergibt sich eine nennenswerte Kosteneinsparung bei den Vlothoer Wirtschaftsbetrieben.« Mit der neuen Anlage könnten außerdem etwa 75 Prozent der jetzigen CO2-Emissionen eingespart werden – immerhin 400 Tonnen pro Jahr. Eventuell werden die Dächer der Kläranlage auch noch mit Photovoltaikmodulen versehen, wodurch dann insgesamt bis zu 80 Prozent der benötigten Energie selbst erzeugt würde.

Bauarbeiten im laufenden Betrieb

Alle Arbeiten müssen im laufenden Betrieb und unter stark beengten Platzverhältnissen erfolgen. Beigeordneter Bernd Adam: »Dies stellt eine enorme Herausforderung für alle Projektbeteiligten vom Betrieb der Kläranlage bis zum Planer und den Baufirmen dar. Umbauten und Provisorien müssen geplant und vor Ort umgesetzt werden, um den Betrieb der Kläranlage auch während der fünfjährigen Bauzeit aufrecht erhalten zu können.«

Zur baulichen Umsetzung der geplanten Maßnahmen wurde von Ende 2017 bis Mitte 2018 bereits ein erster Bauabschnitt mit vorbereitenden Maßnahmen ausgeführt. Anfang des Jahres 2019 wurde mit dem zweiten Bauabschnitt, in dem die neuen Bauwerke errichtet werden sollen, begonnen. Dazu wurden zunächst ungenutzte Bauwerke abgerissen. Anschließend wurden die für die Gründung der neuen Bauwerke erforderlichen Bohrpfähle hergestellt.

Jetzt im August beginnt die Baufirma Konrad Leymann aus Sulingen mit der Errichtung der neuen Bauwerke. Die Firma wurde mit den gesamten Hoch- und Tiefbauarbeiten beauftragt. Aktuell befinden sich neun weitere Ausschreibungen zur maschinen- und elektrotechnischen Ausrüstung im Vergabeprozess. Die neue Belebungsanlage soll bereits vorab ab Mitte 2021 in Betrieb genommen werden. Die Inbetriebnahme der neuen vierten Reinigungsstufe ist für Mitte 2022 geplant.