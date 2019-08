Dieses Foto konnte ein Leser unserer Zeitung in seinem Garten aufnehmen. Foto: Günter Jäkel

Vlotho (WB). Günter Jäkel aus Exter konnte in seinem naturnahen Garten jüngst einen recht seltenen und sehr farbenfrohen Gast begrüßen, der sich an den Blüten der Herbstanemonen gütlich tat: einen Rosenkäfer.

Dabei entstand dieses außergewöhnlich schöne Foto, das der Fotograf unserer Zeitung zur Veröffentlichung zugesandt hat. »Der grün-gold-bläulich-metallisch schimmernde Käfer hat etwa die Größe des bekannten Maikäfers und gehört auch in dieselbe Käferfamilie«, informiert Günter Jäkel. »Allerdings ist er viel wärmeliebender als dieser und kommt deshalb im Süden eher vor.«

Die ausgewachsenen Käfer werden von Blüten angezogen, während die Larven in altem, verrottenden Holz mehrere Jahre leben. Jäkel: »Will man sich also an einem solchen bunten Käfer erfreuen, ist sogenanntes ›Totholz‹ und etwas ›Wildnis‹ im Garten erforderlich.«

Nach vielen Versuchen gelang es dem Exteraner, das Tier scharf zu fotografieren, »wobei die Kamera hochmodernste digitale Technik mitbringt, das verwendete Makro-Objektiv dazu jedoch circa 40 Jahre alt ist und noch aus deutscher Fertigung stammt«, berichtet Günter Jäkel.