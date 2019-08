Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Mit einem Fest an der Windmühle Exter wird an diesem Sonntag von 11 bis 15.30 Uhr die Vereinigung der evangelischen Kirchengemeinden Bonneberg und Exter zur »Ev.-Luth. Kirchengemeinde Exter Bonneberg« gefeiert. Die Sportvereine bieten aus beiden Ortsteilen Wanderungen zum Gemeindefest an.

Weil sie zu klein sind, hatten die bislang selbstständigen Gemeinden Bonneberg (950 Mitglieder) und Exter (1700) im Dezember 2018 ihre Fusion beschlossen. Die wird nun am 1. September vollzogen. Lars Kunkel überreicht im Gottesdienst die Urkunde der Landeskirche. Der Vertreter des Superintendenten, der vor etwa 20 Jahren Vikar auf dem Bonneberg war, hatte in den vergangenen Monaten den Vereinigungsprozess begleitet.

Pfarrer der neuen »Ev.-Luth. Kirchengemeinde Exter Bonneberg« ist Ralf Steiner, bislang Pfarrer in Exter. St.-Johannis-Pfarrer Winfried Reuter wird weiterhin einen Teil seiner Arbeit in Seelsorge und Konfirmandenunterricht auf dem Bonneberg versehen.

Gemeinsames Presbyterium

Mit der Vereinigung der beiden Gemeinden wird es auch keine getrennten Presbyterien mehr geben. Bis zur regulären Kirchenwahl am 1. März 2020 wird als Übergangsverwaltung ein im Kirchenrecht vorgesehener »Bevollmächtigten-Ausschuss« die Gemeinde leiten. In dieses Gremium hat der Kirchenkreis Vlotho alle aktuellen Mitglieder beider Presbyterien berufen (Exter 8, Bonneberg 4). Ralf Steiner: »Alle, die dann dabei sind, haben ›Ja‹ zur Fusion gesagt und wollen in den nächsten Monaten Verantwortung übernehmen.«

Die beiden Kirchen als Predigtstätten, die Gemeindehäuser und die Büros bleiben wie gewohnt bestehen. Briefe erreichen die neue Gemeinde über die Exteraner Adresse Alter Schulweg 6. »Wir sind eine Gemeinde mit zwei lebendigen Standorten«, das betonen Ralf Steiner und Stefanie Schröder, die die seit dreieinhalb Jahren pfarrerlose Bonneberger Gemeinde als Vorsitzende des Presbyteriums leitet. »Sie hat diese Gemeinde in dieser Zeit durch die Stürme geleitet«, bedankt sich Steiner bei ihr.

Gottesdienste in beiden Kirchen

Die Sonntags-Gottesdienste werden zukünftig abwechselnd zu den gewohnten Zeiten in Bonneberg (9.30 Uhr) und in Exter (11 Uhr) stattfinden. Für Bonneberg werde sich nichts ändern, außer dass die Gemeinde nun alle zwei Wochen nach Exter eingeladen werde. Und die Exteraner dürften sich freuen, alle zwei Wochen ihren Gemeindegottesdienst in Bonneberg feiern zu können.

Das Gemeindefest zur Vereinigung der beiden Kirchengemeinden beginnt um 11 Uhr mit dem Gottesdienst und einer, wie er ankündigt, »kurzen und knackigen« Predigt von Ralf Steiner. In diesem Gottesdienst wird Baby Johanna Göhner aus Bad Salzuflen getauft, die Familie gehört der Exteraner Gemeinde an. »Die kleine Johanna ist unser Baby Nummer eins«, sagt Steiner, »das Kind wird an dem Tag getauft, an dem ihr Großvater Hendrik Heitland Geburtstag hat.«

Grußworte und Schlagersingen

Um 12 Uhr schließen sich Grußworte an, ab 12.30 Uhr gibt es Mittagessen und Kaffeestube, ab 13 Uhr Spiele und Aktionen für Kinder und Erwachsene, ab 14.30 Uhr ein Schlagersingen mit Pfarrer Wolfgang Edler aus Eidinghausen und um 15.30 Uhr den Abschlusssegen. Die vereinigten Posaunenchöre Bonneberg und Exter wirken mit, ebenso der neu gegründete Kirchenchor.

Die Wanderungen zum Gemeindefest an der Windmühle starten um 8.45 Uhr am Gemeindehaus in Exter und um 9.30 Uhr am Gemeindehaus in Bonneberg. Der eigentlich am 1. September vorgesehene Gottesdienst in der Stadtkirche St. Stephan wird nach Exter verlegt. Pfarrer Jörg Uwe Pehle: »Die Kirchengemeinde St. Stephan nimmt an diesem Festgottesdienst teil und lädt alle Gemeindeglieder ein, zur Mühle nach Exter zu kommen.« Ab 10 Uhr steht ein Fahrdienst an St. Stephan bereit.