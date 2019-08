Von Gisela Schwarze

Vlotho (WB). Sieben »kleine Italiener« wachsen in Vlotho heran. Die Vierbeiner erblickten bei ihrer Pflegefamilie das Licht der Welt, sind inzwischen sieben Wochen alt und gedeihen prächtig. Ihre Mutter ist eine aus Italien stammende Hündin namens »Summer«. Sie wurde von Mitgliedern des gemeinnützigen Tierschutzvereins »pro-canalba« aus Kirchlengern, der ehrenamtlich Hunden in Not hilft, hochträchtig und vollkommen verwahrlost auf der Straße gefunden.