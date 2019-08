Von Joachim Burek

Doch angesichts der durch die Baukostenerhöhung aufgebrachten Anlieger geriet diese Sachentscheidung am Donnerstagabend im Betriebsausschuss Straßenbau fast zur Nebensache. Zu hoch kochten die Emotionen der zahlreich erschienenen Anlieger aufgrund der jetzt bekannt gewordenen Steigerung der Ausbaukosten von ursprünglich 3,1 Millionen Euro auf jetzt veranschlagte 3,96 Millionen Euro.

Empörte Anlieger

Zu viele Fragen und Nachfragen hatten die Anwohner, die sich nach den neuesten Zahlen von Verwaltung und dem Planungsbüro Redecker mit kalkulierten Mehrkosten von etwa 780.000 Euro konfrontiert sahen. Insbesondere die Tatsache, dass bei diesem Zahlenwerk ein lediglich angepasster Planungsentwurf von 2008 ohne weitere grundsätzliche Überprüfung Grundlage für die Berechnungen war, empörte die Anlieger. »Das ist ein Witz. Kommen die Ausschussmitglieder sich hier nicht verschaukelt vor?«, fragte ein Anwohner. Anlieger-Sprecher Stefan Sieber sprach sogar von einem »Kapitulationspapier« des Ingenieurbüros.

Hitzige Debatte

Schließlich drohte ein Eklat, als Bürgermeister Rocco Wilken die Anlieger nachdrücklich darauf hinwies, dass die Ausschusssatzung Fragen und Wortbeiträge der Zuhörer nur unter dem Tagesordnungspunkt »Fragestunde der Einwohner« zulasse. Als der Sprecher der Anwohner die Debatte aber weiter fortsetzen wollte, kündigte der Bürgermeister an, notfalls vom Hausrecht Gebrauch zu machen. Schließlich wurden dann doch abschließende Fragen zugelassen und die Gemüter auf beiden Seiten beruhigten sich wieder.

Kritik der Politik

Mit einigen persönlichen Worten eröffnete Ausschussvorsitzender Klaus Wehr dann die Fachberatung. »Wir hatten dem Bauprogramm im Mai mit Bedenken zugestimmt. Durch die neuen Zahlen fühlt sich der Ausschuss nun vorgeführt«, kritisierte auch er Planer und Verwaltung.

Christian Hohmeier von den Wirtschaftsbetrieben, der die aktuelle Entwicklung bedauerte, stellte klar, dass es sich bei den neuen Projektkosten immer noch um eine Kalkulation handele. »Die verbindlichen Kosten können wir Ihnen erst nach Abschluss der Maßnahme mit der endgültigen Abrechnung in vier bis fünf Jahren nennen.«

Die Mehrkosten-Ursachen

Thomas Bürth, Planer der Wirtschaftsbetriebe, erläuterte dann das Zustandekommen der neuen Projektkosten, die sich bei der Aufstellung der konkreten Ausführungsplanung durch das Ingenieurbüro ergeben hätten. Erster Faktor für die Mehrkosten sei das zweite Bodengutachten gewesen, für das mehr Bodenproben als 2008 genommen worden seien. Dabei sei man durch die Berücksichtigung der neuen Boden- und Deponieklassen, die es vor 11 Jahren noch nicht gegeben habe, zu anderen Belastungswerten gekommen. Darüber hinaus hätten sich aufgrund des Fahrbahnzustandes zusätzliche Kosten für den Vollausbau ergeben.

Auch der Kanalbau werde aufgrund folgender Faktoren teurer als geplant: 1. durch die neue Einstufung des Bodens in Boden- und Deponieklassen, 2. durch zusätzliche Sicherungsmaßnahmen gegenüber vorhandenen Versorgungsleitungen, 3. durch den notwendigen Rückbau diffuser Oberflächenentwässerung und 4. weil der Regenwasserkanal unterhalb des sehr weit oben liegenden Mischwasserkanals verlegt werden müsse.

Insgesamt verteuere sich die Maßnahme inklusive der zusätzlichen Ingenieurskosten wohl um etwa 860.000 Euro, so Thomas Bürth.

Regenwasserkanal

Thema war dann schließlich auch der Verwaltungsvorschlag, in einem Bauabschnitt auf den Neubau des Regenwasserkanals zu verzichten, um so etwa 96.000 Euro einzusparen. Bürth wies aber darauf hin, dass der dadurch entstehenden Einstau bei Starkregenereignissen zu Überflutungsschäden auf den anliegenden Grundstücken führen könne, falls nicht für verstärkte Rückstausicherungen gesorgt sei. Christian Hohmeier ergänzte: »Es ist daher zu überlegen, ob diese Einsparung ein solches Risiko wert ist?«

In der abschließenden Abstimmung lehnten die Sprecher von SPD, CDU, Grüner Liste und FDP den Verwaltungsvorschlag ab. Die Linke enthielt sich. Das Risiko für Schäden an den Grundstücken der Anlieger beim Verzicht auf einen Abschnitt des Regenwasserkanals ist zu groß«, brachte SPD-Sprecher Bodo Kohlmeyer die Meinung der vier Fraktionen auf den Punkt. »Wir dürfen dort wissentlich keinen Schwachpunkt einbauen«, gab auch Peter Borheck, Bauexperte der FDP, zu bedenken.

Kommentar

Bei Geld hört der Spaß auf. Es geht schließlich um Haus und Hof, so empfinden es viele Anlieger der Höltkebruchstraße. Diese Emotionen waren im Ausschuss am Donnerstagabend zu spüren. Die Bürger sind wütend, habe viele Fragen zu dem plötzlichen Kostenanstieg für den Straßenausbau und können die Merkwürdigkeiten bei Planung und Kostenkalkulation, die nun offenbar wurden, kaum noch nachvollziehen. Der Fachausschuss war allerdings für eine Diskussion zwischen Anliegern und Verwaltung nicht das geeignete Forum. Zu starr sind die Regeln dort, was das Rederecht anbetrifft. Das allerdings musste der Verwaltung vorher klar sein. Der Ablauf der Diskussion war daher absehbar. So mussten sich die Bürger in ihrem Informationsbedürfnis einfach überfahren und abgewürgt fühlen. Transparenz geht anders. Angesichts der neuen Fakten bei den Projektkosten hätte eine kurzfristig einberufene Anliegerversammlung der Stadt gut zu Gesicht gestanden.