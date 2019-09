Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Die jungen Leute in den siebziger Jahren wollten einiges verändern. Es gab in Vlotho zahlreiche Initiativen – für ein Autonomes Jugendzentrum, gegen Frauen in der Bundeswehr, für Frieden, gegen Atomkraft, für Umweltschutz oder gegen den Bau der A5. 1979 wurde die Grüne Liste Vlotho gegründet. Warum?

Claudia Klocke gehört zu den Gründungsmitgliedern. Sie kennt die Antwort: »Die etablierten Parteien haben uns nicht zugehört und haben uns kein Zuhause gegeben. Die Zeit war reif für etwas Neues.« Vielerorts sei die Situation ähnlich wie gewesen: Die Jugend habe eigene Ideen und Ideale gehabt und habe sich Gehör verschaffen wollen. In den Städten habe das zur Gründung von Listen und auf Bundesebene zur Gründung der Grünen geführt.

Feier im Seniorenheim

Die GLV ist ein Jahr älter als die Partei, zu der man trotz aller Gemeinsamkeiten offiziell nicht gehört. Das 40-Jährige wird am Samstag, 21. September, ab 16 Uhr mit einem Empfang in der ehemaligen Zuckerfabrik an der Weserstraße gefeiert. GLV-Fraktionsvorsitzender August-Wilhelm König erinnert sich an eine andere Feierlichkeit in diesem Haus: »Als dort vor Jahren eine Disco eröffnet wurde, bin ich rausgeflogen, weil ich Birkenstock-Sandalen trug.« Die Disco ist längst Geschichte und besondere Kleidungsvorschriften gibt es nicht mehr. Anfang des Jahres hat dort das Seniorenheim »Fährhof« seinen Betrieb eröffnet. »Das Haus ist heute ein innovatives Begegnungszentrum«, sagt König.

Zum Jubiläumsempfang werden knapp 100 Personen erwartet. Prominentester Gast ist Britta Haßelmann, die parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Auch Arndt Klocke wird kommen: Der aus Vlotho stammende Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag NRW ist bei der GLV groß geworden.

In zwei Blöcken soll es in der Festveranstaltung um die Vergangenheit und um die Zukunft gehen. Viele Themen von damals seien auch heute noch hoch aktuell, sagt Ratsherr Harald Kuhlmann und verweist unter anderem auf den Klimawandel, die Energiepolitik, die Friedensbewegung und den ÖPNV.

Fünf Prozent knapp verfehlt

Im Gründungsjahr erhielt die GLV bei der Kommunalwahl 4,8 Prozent und verpasste damit ganz knapp den Einzug in den Rat. Fünf Jahre später reichten dann 8,8 Prozent für vier Mandate. »Man nahm uns nicht ernst und ließ uns auflaufen. Wir waren den etablierten Parteien zu suspekt«, erinnert sich Sabine Schwarze. 1989 waren es schon 10,7 Prozent und August-Wilhelm übernahm den Vorsitz im Umweltausschuss. 1999 und 2004 kandidierte er sogar als Bürgermeister-Kandidat. Seit 15 Jahren ist die GLV mit fünf Mitgliedern im Rat vertreten.

Auf initiative der GLV sei in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel für Vlotho bewirkt worden. Die Aktiven nennen unter anderem: Anerkennung als Fairtrade-Town, Einführung der Ehrenamtskarte, Reparaturcafé, Stromnetzübernahme, Bürgersolaranlage auf dem WGV-Dach, Saftmobil, aktive Mitarbeit im Bündnis gegen das Collegium, Vlotho-Bus, seit zehn Jahren Pflege des Apothekerweges, Spritzverbot auf öffentliche Grünflächen, Radwege, »Jung kauf alt«, feste Mitarbeiter im Rathaus für die Flüchtlingsbetreuung oder ganz aktuell die Montage von Abstellbügeln für Fahrräder am Bahnhof.

Die GLV feiert zwar im Seniorenheim und August-Wilhelm König, der inzwischen auch schon Rentner ist, sagt: »Einige von uns sind in die Jahre gekommen, aber unsere Themen bleiben aktuell.« Mehrere jüngere Leute verstärken inzwischen die GLV, dazu gehört Geschäftsführerin Stephanie Brink: »Wir freuen uns über neue Mitstreiter, die mit uns die Zukunft Vlothos gestalten wollen.«