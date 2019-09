Von Joachim Burek

»Mit der Verwaltungsumstrukturierung im Sommer haben wir im neuen Fachdienst Kultur und Bildung diese Stelle eingerichtet und ausgeschrieben«, berichteten Bürgermeister Rocco Wilken und Fachdienstleiterin Susann Klaus bei der Vorstellung Katharina Vorderbrügges, die sich unter 30 Bewerbern durchgesetzt hatte. »Dieses neue Amt soll der kulturellen Vielfalt in Vlotho einen Rahmen geben und die verschiedenen Kultureinrichtungen und -schaffenden zusammenführen, das Angebot koordinieren, neue Impulse setzen und Fördermittel akquirieren«, umriss der Bürgermeister die Stellenbeschreibung. Kultur als so genannter »dritter Ort« in der Stadt solle den Bedürfnissen 2030 angepasst werden, sagte er.

Vernetzung mit dezentralen Veranstaltungen

»Das ist eine spannende und wichtige Aufgabe, die mir schon seit Jahren am Herzen liegt«, erläuterte die 41-Jährige ihre Motivation, sich auf die Stelle beworben zu haben. Als Vlothoerin und aus ihrer jahrelangen Arbeit in der Kulturszene der Stadt habe sie die Notwendigkeit für eine solche Koordinationsstelle erkannt und glaube auch ein Gespür dafür entwickelt zu haben, was Vlotho brauche, so Vorderbrügge weiter.

Zu den Zielen und Schwerpunkten ihrer künftigen Arbeit zähle sie den Aufbau einer Homepage Kulturentwicklung Vlotho, die Erstellung eines Veranstaltungskalenders, den Erhalt und die Unterstützung sowie den zeitgemäßen Ausbau des Angebots in der Kulturfabrik. Dazu komme die Vernetzung mit dezentralen Veranstaltungen an anderen Kulturorten in der Innenstadt, wie zum Beispiel dem Hafen, dem Haus Malz, der alten Raths-Apotheke oder auch dem Kornspeicher. »Dabei könnten neue Kooperationen und neue Veranstaltungsformate entstehen. Ziel sei, auch die kulturelle Bildung gerade mit Kindern und Jugendlichen zu fördern.

»Für die Erarbeitung der neuen Kulturkonzeption soll Anfang des Jahres 202o ein Arbeitskreis Kulturentwicklung gegründet werden. Es soll zudem zwei bis drei moderierte Kulturgespräche geben. Daran könnten sich alle Vlothoer beteiligen. »Am Ende des Prozesses wollen wir der Kulturarbeit ein Dach geben, unter dem Prioritäten und Visionen für künftige Projekte herausgearbeitet werden«, sagte Katharina Vorderbrügge.