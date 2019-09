Von Frank D. Lemke

Vlotho (WB). Vlothos Nachwuchs hat den Weltkindertag ausgelassen und mit reichlich Spaß am Spielen gefeiert. Der Sommerfelder Platz und Teile der Langen Straße sind am Samstag für einen ganzen Nachmittag zu einem riesigen Spielplatz geworden. Hier geht’s zur Fotostrecke .

Auf der Bühne stand die Band »Krawallo« und bereitete mit kindlicher Vorfreude ihren Auftritt vor. Sebastian Dold verkabelte seine Bassgitarre. Sven Kreinberg spielte erste Akkorde auf dem Keyboard. Roman Möller nahm hinter dem Schlagzeug Platz. Gemeinsam verbreiteten sie gute Stimmung auf dem Sommerfelder Platz. Der Weltkindertag hatte kaum begonnen und schon war die Fläche zwischen Gesundheitszentrum und Café Solero voller Kinder und Eltern.

»Wir wollen die Leute in Bewegung bringen«, sagte Sebastian Dold, zupfte an seiner Gitarre und richtete das Mikrofon ein. Mehr als 20 Kinder warteten in der ersten Reihe schon auf die Musik. Dann begrüßte Sebastian Dold die Gäste des Weltkindertages auf dem Sommerfelder Platz und die Party ging los. »Krawallo« sang Lieder wie »Ein Hase im Cabrio«, »Gummibär« oder »Du bist so!«

17 Vereine machen mit

Die Kinder in den ersten Reihen tanzten, hüpften und sangen mit. Die Kinder dahinter konnten sich nicht so richtig entscheiden, ob sie an der Bühne bleiben oder doch lieber zu den Ständen gehen wollten, um dort neue Spiele zu entdecken.

Der Heimatverein war da. Das Deutsche Rote Kreuz hatte ein Einsatzfahrzeug mit bunten Lichtern mitgebracht. Bei der Jugendkunstschule gab es was zum Malen. Mitten auf dem Platz lagen unter einem Pavillon Teppiche, Kissen und Decken, zwischen denen Ein- bis Zweijährige durch Spieltunnel krabbelten und auf Spielzeug herumkauten.

Die etwas älteren rollten mit Bobbycars an den Erwachsenen entlang. Die großen Kinder warfen mit Bällen Dosenpyramiden ein, spielten Fangen oder sprühten Graffitis auf Leinwände. Beim vierten Weltkindertag hatten alle Spaß. »Und so viele Vlothoer beteiligen sich. Das ist richtig schön«, sagte Melanie Windmüller-Gök.

17 Vereine aus der ganzen Stadt waren dabei und nahmen sich Zeit für die Kinder. Vlotho-Marketing und der Stadtjugendring hatten den Weltkindertag auf dem Sommerfelder Platz organisiert. »Die machen das richtig gut«, sagte Anke Hollensteiner. Kommendes Jahr will auch sie mit ihren Kindern wieder dabei sein.