Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Im Vereinigten Königreich war »Deutz-Willi« nicht willkommen. Beim Moorlandtag in Senkelteich war der 83-jährige Treckerfahrer der Star. Direkt am Haupteingang hatte er sein Gespann geparkt. Hier geht’s zur Bildergalerie .

Dort traf ihn auch Dieter Rethmeier. Vlothos Ehren-Stadtbrandmeister hatte Winfried Langner, wie »Deutz-Willi« eigentlich heißt, im Frühsommer zufällig auf einer Fähre von Newcastle nach Amsterdam kennengelernt. »Ich war mit einigen Kameraden der Löschgruppe Steinbründorf auf der Rückreise aus Schottland«, sagte Rethmeier. »Und mich hatten die Engländer mit meinem alten Deutz und mit dem Wohnwagen nicht nach Schottland hineingelassen«, berichtete Langner.

Mit seinem ungewöhnlichen Gespann sei er schon ohne Probleme von Lauenförde bei Holzminden, seinem Heimatort, bis zum Nordkap und sogar bis nach St. Petersburg gefahren. »Aber den Engländern kam ich wohl suspekt vor«, sagte er. Ursprünglich habe er vier Monate im Land bleiben wollen, »nach vier Tagen musste ich zurück«.

Auf den Moorlandtag in Senkelteich war »Deutz-Willi« durch einen Bekannten aus Kalletal-Lüdenhausen aufmerksam gemacht geworden: »Heinrich hatte gesagt: Dort ist was los, dort müssen wir hin.« Sonntagvormittag traf »Deutz-Willi« ein. Die Senkelteich-Inhaber Ulrike und August Großmann freuten sich, den prominentesten Trecker-Fahrer weit und breit zu ihre Veranstaltung begrüßen zu können. Die Nacht auf Montag wollte Deutz-Willi in Senkelteich verbringen. Die Einladung, im Hotel auf einer Original Moormatratze zu schlafen, schlug er aus: »Ich bleibe lieber in meinem eigenen Ein-Mann-Hotel«, sagte er mit Blick auf seinen Mini-Wohnwagen hinter dem Deutz.

1000 Besucher begrüßt

Bei schönstem Spätsommerwetter hatten nach Schätzung von Ulrike Großmann etwa 1000 Besucher den Weg zum Moorlandtag gefunden: »Das sind noch mehr als im vergangenen Jahr. Wir sind begeistert.« Der Moorlandtag sei stets ein beliebter Treffpunkt für nette Menschen aus der ganzen Region. Hier pflege man das Miteinander: In hektischen Zeiten wie den heutigen sei das besonders wichtig. Der Moorlandtag sei etwas ganz Besonderes. Deshalb gebe es auch keine Standgebühr: »Wir nehmen lieber Torten fürs Kuchenbuffet.«

Für das Rahmenprogramm war bestens gesorgt. Gleich in der Zufahrt stellten die Oldtimer-Freunde Extertal zehn alte Autos und 14 alte Traktoren aus. Zweirad-Freak Friedel Valdorf aus Vlotho war mit seiner 98er Osning gekommen, 2,25 PS Sachsmotor, Baujahr 1930: »Ein Frauenmotorrad«, sagte er und verwies mit Kennenblick auf den Rahmen mit dem angeschrägten Durchstieg, ähnlich wie man ihn von Damen-Fahrrädern kennt.

Auch viele andere Aussteller und Aktive waren aus den vergangenen Jahren bestens bekannt: zum Beispiel die beiden Schmiede Ulrich Rolfsmeier und Dirk Rohlfing oder das Ehepaar Schröder mit seinen Drehorgeln.

Für die Bewirtung der vielen Gäste war bestens gesorgt: mittags mit einem umfangreichen Buffet, nachmittags mit Kaffee, Torten und Waffeln – frisch gebacken nach Omas Rezept von Karl Betzinger im Waffeleisen auf dem historischen Küchenofen.