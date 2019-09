Vlotho (WB). Im Ortsteil Exter laufen die Maßnahmen zur Verstärkung des Gas-Mitteldrucknetzes auf vollen Touren. Nicht nur das Gasleitungsnetz, sondern auch die einspeisende Gasübernahmestation in der Straße: Auf der Brinkschmiede musste verstärkt werden.

Wie die Stadtwerke weiter mitteilen, wurde die Netzverstärkung notwendig, um die Gasversorgung nachhaltig für die Zukunft auszurichten und um auch die laufend steigenden Leistungs- und Mengennachfragen sicher abdecken zu können. Die Netzverstärkung betrifft zum einen die Verstärkung der älteren, vorhandenen Gashauptleitung und zum anderen die Verstärkung der einspeisenden Station des vorgelagerten Netzbetreibers »Westnetz«.

Kooperation mit Westnetz

Das gesamte Gasnetz samt der Station wurde in den 80-er Jahren vom früheren Netzbetreiber RWE errichtet und nähert sich aufgrund der erhöhten Leistungsnachfrage nach Erdgas ihrer Kapazitätsgrenze. Die vorhandene Gashauptleitung wird nun durch eine weitere, parallel verlaufende Hauptleitung verstärkt. Ebenfalls wurden während der vergangenen Wochen durch den vorgelagerten Gasnetzbetreiber »Westnetz« und in enger Abstimmung mit der Stadtwerke Vlotho GmbH die Maßnahmen für die Erneuerung der einspeisenden Station 2 »Auf der Brinkschmiede« vorbereitet. Diese Anlage wird an gleicher Stelle durch eine leistungsfähigere Station ersetzt.

Aufgabe dieser Anlage ist es, das mit Hochdruck ankommende Gas auf Mitteldruck zu reduzieren, um es dann im Ortsteil Exter zu den Häusern zu verteilen. Diese neue Anlage soll heute, Donnerstag, ihren Betrieb aufnehmen. Alle Arbeiten zur Erneuerung dieser Station mussten bei laufendem Betrieb, also ohne Unterbrechung der Gasversorgung stattfinden. Diese Arbeit »am offenen Herzen«, sei nur durch gute Teamarbeit mit dem Partner »Westnetz« möglich gewesen.

Versetzung mit Geruchsstoff

Da Erdgas von Natur aus unsichtbar, ungiftig und geruchlos ist, wird es aus Sicherheitsgründen mit einem Geruchsstoff versetzt. Um die gewünschte Wahrnehmung zu erreichen, wird dem Erdgas mit Inbetriebnahme der neuen Anlage auch ein neues Odoriermittel »THT« (Tetrahydrothiophen) zu gegeben. Bereits im August seien alle Gaskunden in Exter per Anschreiben mit »Geruchsproben« darauf aufmerksam gemacht.