Der Rasenplatz in Exter muss viel zu oft gesperrt werden. Ein Kunstrasenplatz soll gebaut werden. Foto: Joachim Burek

Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Der Sportplatz Exter wird in einen Kunstrasenplatz umgebaut. Allerdings sind bestimmte Kunstrasenplätze aufgrund der aktuellen Mikroplastik-Diskussion umstritten. Es gibt verschiedene Varianten. Welche gewählt wird, entschiedet sich später.

Die Mitglieder der Ratsausschüsse für Gebäudemanagement sowie für Schule, Jugend und Sport haben sich in gemeinsamer Sitzung mit dem Thema beschäftigt. Jonas Heidbreder, Landschaftsarchitekt von einem auf den Sportstättenbau spezialisierten Planungsbüro in Osnabrück, gab in der Sitzung einen Überblick über die verschiedenen Systeme.

Aus der Ferne betrachtet sehen Kunstrasenplätze ziemlich gleich aus. Das Material zwischen den grünen Kunststoff-Grashalmen macht den Unterschied. Das früher vielfach eingebaute Granulat aus geschredderten Altreifen enthalte möglicherweise krebserregende Substanzen, Kunststoffgranulat sei als Mikroplastiks umstritten, Sand nicht immer ideal.

Oberfläche hält etwa 15 Jahre

Eine Alternative sei Korkgranulat, das aus Sicht der Natur- und Umweltschutzes ebenfalls nicht unproblematisch sei (Quadratmeterkosten etwa 23 Euro). Eine gekräuselte grüne Grashalm-Faser ohne Granulat dazwischen sei mit 18 Euro pro Quadratmeter günstig, aber nicht optimal für den Spielbetrieb. Eine aktuelle Alternative sei die Kombination von gekräuselten und geraden Fasern. Bei 26 Euro pro Quadratmeter koste hier ein 100 mal 64 Meter großes Spielfeld 191.000 Euro. Der Pflegaufwand bei dieser Variante sei gering. Nach Aussage des Fachmanns halte eine Oberfläche je nach Beanspruchung mehr als 15 Jahre. Der Unterbau sei weitgehend identisch und müsse selten ausgetauscht werden.

Der Bau eines Kunststoffrasenplatzes in Exter wird als dringend erforderlich angesehen, um den Spielbetrieb sicherzustellen. Der Kunstrasenplatz gehört zum Gesamtpaket der Überplanung des Geländes mit Schule, Kindergarten und Sportplatz. In diesem Zusammenhang sollen unter anderem Parkplätze und eine Dorf-Begegnungsfläche geschaffen und Verkehrsprobleme gelöst werden.

Harald Kuhlmann (Grüne Liste), Vorsitzender des Ausschusses für Gebäudemanagement: »Die Stadt hat die Förderung beantragt. Eine unverbindliche Zusage liegt vor. Der endgültige Förderbescheid wird noch in diesem Monat erwartet.« Der Förderbescheid enthalte die Details des Projektes. Erst wenn der Bescheid vorliege, könne die geeignete Oberfläche des Kunstrasenplatzes ausgewählt werden.