Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Es ist kühl an diesem Septembermorgen. Über der Koppeln des Reiterhofes Kahre verzieht sich langsam der spätsommerliche Morgendunst. Leah und Andrea, die beiden angehenden Pferdewirtinnen aus Voiron in Frankreich, sind schon früh auf den Beinen, um die Pferde im Stall zu füttern.

Die beiden 18-Jährigen besuchen daheim die landwirtschaftliche Schule »Maison Familiale Rurale« nahe Voiron, der Partnerstadt des Kreises Herford. Seit wenigen Tagen sind sie gemeinsam mit zehn anderen jungen Frauen und Männern ihrer Schule zu Gast im Wittekindskreis. Bereits zum vierten Mal absolvieren junge Franzosen während ihres Besuchs Praktika auf acht Reiterhöfen, darunter vier im Kreis Herford.

Einer davon ist der Reiterhof Kahre am Bonneberg. Auf dem Hof von Reittherapie- und Reitlehrerin Susanne Kahre stehen zehn eigene Pferde für den Unterricht und die Reittherapie sowie 20 Fremdpferde, die dort einen Stallplatz haben. »Die Praktikantinnen, die hier auf dem Hof in einer Ferienwohnung wohnen, sind komplett in unseren Tagesablauf eingebunden«, berichtet Susanne Kahre.

Hilfe bei den Therapie-Reitstunden

Früh um 8 Uhr geht es in die Ställe zum Füttern. Danach müssen einige Tiere raus auf die Koppel gebracht sowie die Ställe und Boxen gesäubert werden. »Darüber hinaus dürfen die jungen Frauen beim Reitschulbetrieb, bei den Therapie-Reitstunden und bei der Betreuung der Pensionspferde helfen«, so die Reitlehrerin.

Erfahrung mit Pferden bringen Leah und Andrea bereits von ihrer Ausbildung an ihrer landwirtschaftlichen Schule mit. Dort wechseln sich vierzehntägig Unterricht in der Schule und praktische Arbeit auf heimischen Reiter- und Pferdehöfen ab«, berichtet Leah, die aus der französischen Stadt Sahune stammt. »Die Arbeit hier mit den Therapie-Reitstunden ist neu für uns und sehr interessant. Auch dass hier die Besitzer der Fremdpferde mitarbeiten, ist für uns neu«, ergänzt Andrea, die in Frankreich in Saillans lebt und für ihre Ausbildung die Schule bei Voiron besucht.

Für die Zukunft haben die beiden jungen Frauen auch schon konkrete berufliche Vorstellungen. »Nach unserer Ausbildung zur Pferdewirtin wollen wir gemeinsam einen Reiterhof für Touristen und für die Pferdezucht betreiben«, sagt Praktikantin Leah.