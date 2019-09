Dr. Henrich Malz führt die Hausarztpraxis, die seit 1985 in neuen Räumen ist, in dritter Generation. Das Mikroskop seines Großvaters und Praxisgründers, Dr. Carl Malz, hält er in Ehren. Es stammt aus der Studienzeit des Großvaters: aus den Jahren 1906 bis 1912. Foto: Joachim Burek

Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Besuchern des denkmalgeschützten Hauses Malz in der unteren Langen Straße fällt beim Betreten des Fachwerkhauses das Schild mit den goldenen Lettern gleich neben dem reich verzierten Eingangsportal auf. »Dr. Carl Malz« ist dort zu lesen. 100 Jahre ist es her, dass der damals 34-jährige Mediziner hier seine Hausarztpraxis eröffnet hat. Sein Enkel, Dr. Henrich Malz, der die Praxis in dritter Generation führt, feiert nun am 1. Oktober das runde Jubiläum.

»Vermutlich werde ich, wenn ich in den Ruhestand gehe, die Praxis als letzter Arzt der Familie Malz verlassen, da meine Kinder sich beruflich anders orientieren«, bedauert Dr. Henrich Malz. Sein Blick ruht dabei auf einem alten Mikroskop in einer Vitrine in seiner Praxis, das Großvater Carl während des Studiums Anfang des vergangenen Jahrhunderts benutzt hatte und das der Enkel in Ehren hält.

Dr. Carl Malz

Von 1906 bis 1912 hatte Dr. Carl Malz in Tübingen und Kiel Medizin studiert, trat dann in die kaiserliche Marine ein und erlebte den Ersten Weltkrieg als junger Marine-Arzt in einem Lazarett in Flandern, wo deutsche U-Boote stationiert waren. »Er hat dort schreckliche Verwundungen gesehen, die er auch dokumentiert hatte«, erinnert sich Dr. Henrich Malz noch an ein altes Album des Großvaters. Nach der Rückkehr aus dem Krieg und einigen Weiterbildungsstationen eröffnete Dr. Carl Malz am 1. Oktober 1919 im elterlichen Haus Malz (Hausnummer 136) als praktischer Arzt seine Praxis. »Dort, wo früher ein Colonialwarenladen und die Gastwirtschaft seiner Mutter waren, wurden die Praxisräume eingerichtet. Er hat damals viel in medizinisches Gerät investiert, sogar in ein Röntgengerät, das er in den 20er Jahren anschaffte«, berichtet Dr. Henrich Malz. Ein Teil der Geräte ist in der Ausstellung im Haus Malz zu bewundern. Es gab für Hausärzte viel zu tun in jenen Tagen ohne Facharztüberweisungen und nahe Spezialklinken. »Mein Großvater hatte Hausgeburten zu betreuen, musste Zähne ziehen und sogar nach Unfällen kleinere Amputationen in der Praxis vornehmen«, weiß Dr. Henrich Malz.

Dr. Ulrich Malz

Die Hausgeburten seien dann weniger geworden, aber Zähne ziehen habe sein Vater, Dr. Ulrich Malz, ebenfalls noch gelernt. Am 1. Januar 1959 stand der erste Generationswechsel an. Dr. Carl Malz übergab 74-jährig die Praxis an seinen Sohn Ulrich. Eigentlich sollte dessen Bruder Carl-Hermann die Praxis übernehmen. Doch der fiel im Zweiten Weltkrieg. Ulrich, der eigentlich hatte Förster werden wollen, studierte daher von 1948 bis 1954 dann doch Medizin in Passau, Tübingen und Münster.

Er übernahm 1959 die Praxis und richtete sie neu ein. Die zeitlosen Instrumente seines Vaters übernahm er. Als 1985 die Großmutter verstarb, wurde das alte Fachwerkhaus Malz zu groß. Auch genügten die Räume nicht mehr den Anforderungen. Dr. Ulrich Malz zog in moderne Praxisräume ins Haus Nummer 138 gleich nebenan um, wo er noch 71-jährig bis zum Mai 1996 praktizierte. In Vlotho war er auch als Heimatforscher bis zu seinem Tod 2018 eine Institution.

Dr. Henrich Malz

Dr. Henrich Malz setzte ab Mai 1996 die Malzsche Tradition in Vlotho fort. Nach dem Medizinstudium in Münster und Frankfurt und seiner Facharztausbildung trat er die Nachfolge als Allgemeinmediziner nun in der dritten Generation an. »Die Arbeit als Hausarzt hat sich stark verändert, besonders der bürokratische Aufwand ist enorm gewachsen«, berichtet Dr. Henrich Malz. Doch der Beruf als Arzt und die Tradition des Familienbetriebes haben weiter ihren Reiz. »Bei uns sind einige Vlothoer ebenfalls schon in der dritten Generation Patienten. In meinen ersten Berufsjahren hatte ich sogar eine ältere Patientin, die 1919 die erste Hausgeburt meines Großvaters war.« Dr. Henrich Malz hat inzwischen die Praxis erneut modernisiert und sein Team, in dem auch seine Schwester Ulrike mitarbeitet, auf vier medizinische Fachangestellte erweitert. Mit ihnen wird er das 100-Jährige feiern.