Langjährige Mitstreiter der GLV nehmen die Gäste in ihren Rückblicken mit auf eine Zeitreise zu 40 Jahren GLV-Geschichte. In gläsernen Zeitkapseln werden die jeweiligen Stationen symbolisiert, von links: Anika Hüting, August-Wilhelm König, Harald Kuhlmann, Ulrike Heusinger von Waldegge, Michael Petzholdt, Sabine Schwarze, Gudrun Sprenger, Ute Schulz, Sabine Niemann, Claudia Klocke und Friedhelm Jostmeier. Sie erinnern an Themen unter anderem wie die erste Flüchtlingsarbeit, die Mühlenvereinsgründung, Umweltschutz, Vlotho-Bus, Bürgerwindrad, OGS, Kampf gegen das CH und Stromnetzübernahme. Foto: Joachim Burek

Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Ende der 70er und in den frühen 80er Jahren »grummelte« es nicht nur in Vlotho. Unbehagen über Atompolitik und Raketenaufrüstung hatte Kritik und Protest gerade bei der jüngeren Generation geweckt. Bulli Grundmann und Hans Krückemeier brachten es in ihrer musikalischen und thematischen Einstimmung bei der Geburtstagsparty »40 Jahre Grüne Liste Vlotho« im Fährhof auf den Punkt.

In ihren Songs zeichneten sie ein Stimmungsbild jener Jahre, als Grünen und Friedensbewegten und auch der Grünen Liste in Vlotho viele Ressentiments entgegenschlugen. »Schmächtige Gestalten mit Bärten und langen Haaren, Strickpullis und Topflanzen im Ratssaal. Verkappte Kommunisten etwa?«, blickte Grundmann in einem seiner Lieder zurück. Als »pragmatische Sach- und Realpolitik« charakterisierte Bürgermeister Rocco Wilken in seinem Grußwort die Arbeit der Grünen Liste in der Rückschau heute. »Nach der Gründung 1979 mussten wir durch ein Fegefeuer. Der Rat hat sich an uns erst gewöhnen müssen«, stellte Fraktionssprecher August-Wilhelm König fest.

Lob für gute Sachpolitik

Den Beleg für die gute Sachpolitik lieferte das »Geburtstagskind« dann selbst. Auf eine Zeitreise zu den wichtigsten Stationen ihrer vierzigjährigen kommunalpolitischen Arbeit hatte man die Gäste bereits am Nachmittag bei einer Busfahrt durch Vlotho und beim Festakt am Abend in Kurzreferaten mitgenommen.

Zum Gratulieren waren viele Ehrengäste und Wegbegleiter aus Politik, Stadt, Vereinen, Schule und Weiterbildungseinrichtungen gekommen. Prominenteste Gratulantin war Britta Haßelmann, Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, gefolgt vom Vlothoer Arndt Klocke (Grünen-Fraktionschef im Landtag), von Ute Koczy (Grüne), Landrat Jürgen Müller, Bürgermeister Rocco Wilken, den ehemaligen Bürgermeistern Ulrich Sturhahn und Lieselore Curländer sowie dem früheren Stadtdirektor Jochen Zülka, um nur einige zu nennen.

Motto: »Wir lassen nicht locker«

»Politik ist ein Bohren dicker Bretter. Das hat die GLV in den vergangenen Jahrzehnten als wichtiger Ansprechpartner der Bürger vor Ort gezeigt und auch durch ihr Zusammenstehen bei der Abwehr antidemokratischer Kräfte in Vlotho«, lobte Haßelmann unter anderem das Engagement der GLV gegen Rechts.

Handeln sei aber auch jetzt in Zeiten der Klimakrise gefragt. Das hätten auch die 1,4 Millionen Menschen gezeigt, die am Freitag für den Klimaschutz auf die Straße gegangen seien, nahm sie dann Bezug auf die aktuelle Politik. »Dabei gilt: Wir lassen nicht locker«, griff sie das Geburtstagsfestmotto der GLV auf. Ebenfalls Glückwünsche überbrachte der Vlothoer Grünen-Landespolitiker Arndt Klocke: »Die Grüne Liste ist eine der aktivsten Ortsverbände in Nordrhein-Westfalen« lobte er. Und Landrat Jürgen Müller wünschte der erwachsen gewordenen GLV für die Zukunft: »Werdet nicht behäbig, seid weiter wie bisher eine treibende Kraft.«

Stationen der GLV-Geschichte

Zu Beginn der Feier, moderiert von Harald Kuhlmann und Sabine Niemann, wurde eine Bilanz der bisherigen Arbeit der GLV gezogen. Zahlreiche langjährige GLV-Mitglieder nahmen die Gäste mit auf eine Zeitreise zu markanten Stationen der vergangenen 40 Jahre GLV-Geschichte: zuerst in die 80er und dann in die 90er sowie die 2000er Jahre. Mitgebracht hatten sie jeder »Zeitkapseln«, in denen kleine Gegenstände das jeweilige Thema symbolisierten: zum Beispiel eine Weltkarte, die für das Thema »Migration und Flüchtlingsarbeit« stand oder eine braune Soße als Sinnbild für den Kampf gegen Rechtsextremisten.