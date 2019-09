Zukunftsvision: Ein zu einem Aussichtsturm umgewandelter Sendemast und eine Freifläche am Hang lassen über eine neue Sichtachse das Burggelände aus Richtung Stadt gut erkennen. Auch die Weganbindungen würden aufgewertet.

Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Die historische Burg Vlotho mit Burgrestaurant und ihrer Lage hoch über Stadt und Weser ist ein gefragter Ausflugsort in der Region, der allerdings Entwicklungspotenzial hat. Neun Studenten des Fachbereichs Architektur und Städtebau der TU Dortmund haben am Wochenende unter Leitung ihres Dozenten Dr. Oliver Karnau in einem Workshop Konzepte zur Attraktivitätssteigerung des Burgareals erarbeitet.

»Denken Sie frei, lassen Sie Ihre Ideen spielen«, gab Bürgermeister Rocco Wilken den jungen Leuten bei der Erstellung und Präsentation ihrer Konzepte im Jugendhof mit auf den Weg. Auch die Grenzen, die der Denkmalschutz setze, sollten bei dieser Ideenwerkstatt einmal zurückstehen, so Wilken.

Hintergrund für das Projekt, das Martin Sommerfeld von der unteren Denkmalbehörde der Stadt bei einem Gespräch mit Dr. Karnau, der auch für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe tätig ist, auf den Weg gebracht hatte, ist die bevorstehende Regionale. »Dadurch sind Mittel vorhanden, die bei der Entwicklung der Bereiche ›Weser bis Stadt‹ und ›Amtshausberg-Hang bis Burg‹ eingesetzt werden könnten«, sagte Stadtentwickler Michael Fißmer. Die Ideen der Studenten würde man für diesen Entwicklungsprozess mit auf den Weg nehmen.

Burg und Stadt verbinden

Das Konzept 1, das von den Studenten Tobias Große-Brokhoff, Christian Kühn, Marie Middrup, Verena Schottmann und Medina Naurath erarbeitet worden war, stellt die Anbindung der Stadt im Tal hoch zur Burg in den Mittelpunkt, die unter anderem durch den Bewuchs des Amtshausbergs-Hangs im Laufe der Jahre verloren gegangen ist. Als einen Pfeiler dieses Konzepts sehen die Studenten die Aufwertung der Zuwegung zur Burg aus Richtung Stadt, unter anderem über Garzweg und Apothekerwerg. Letzteren könnte man beispielsweise über Infotafeln zur Burghistorie zu einem Geschichtspfad umgestalten.

Auch der Parkplatz vor der Burg könnte mit abgegrenzten Parkflächen, Sichtachsen zur Burg sowie einem zweiten Haupteingang direkt zur historischen Ruinenanlage besser strukturiert werden. Das Burggelände selbst erhält in dieser Variante eine deutlichere Gliederung in 1. historischen Bereich mit museumspädagogischen Elementen und Beschilderung, 2. Eventfläche (der Gartenbereich) und 3. Gastronomiebereich. Die Bühne müsste verschwinden. Den Sendemast könnte man durch eine Treppenanlage und drei Plattformen in einen Aussichtsturm verwandeln. Über eine freigestellte Hangfläche mit Nutzgärten wäre das Burgareal dann auch von der Stadt aus gut zu erkennen.

Erlebnis- und Erholungsort

Die zweite Arbeitsgruppe um Jonas Manke, Jana Orlowski, Katharina Stell und Victoria Pake stellte in ihrem Konzept Burg und Burgareal als eigenständigen Erlebnisort, losgelöst von der Stadt, in den Mittelpunkt. Um die Geschichte der Burgruine zu erleben, sei es wichtig, sie und ihren musealen Bereich deutlich zu erkennen. Die Ruine und der Aussichtsbereich müssten im Vordergrund stehen, deutlich abgetrennt vom Gastro-Bereich. Die Ruine sollte über eigene Haupteingänge zugänglich sein, erreichbar aus dem Wald über einen freigeschnittenen Rundweg entlang des Burggrabens und der wieder sichtbaren Burgmauer, der auch deutlich vom Parkplatz abgegrenzt ist. Eine gute museale Beschilderung, wertigeres Mobiliar, ein archäologischer Spielplatz im Außenbereich und eine abbaubare Bühne runden diese Variante ab. Die Bühne, Sendemast und die Biergarnituren müssten weichen.

Eine weitere Variante in diesem Konzept stellte Victoria Pake vor. Unter dem Titel »Entspannen und genesen« schlug sie vor, in den Becken, die durch die Grundmauerreste entstanden seien, sowie den tiefen Nischen und Gewölben der Ruine Wasserflächen zu schaffen, die als Rückzugsorte zur Besinnung und Regeneration dienen könnten, um so auch die Burg als touristische Marke weiter auszubauen.

Kommentar

Die Burg Vlotho mit ihrer grandiosen Aussicht auf das Wesertal hat Entwicklungspotenzial, das noch längst nicht ausgeschöpft ist. Welche hervorragenden Möglichkeiten sich dort eröffnen könnten, hat der Workshop der Dortmunder Studenten am Wochenende im Jugendhof gezeigt. Sie haben ihrer Kreativität ungeachtet der sonst üblichen Grenzen, die meist die Finanzen oder die Denkmalschutzauflagen vorgeben, freien Lauf gelassen. Die von ihnen erstellten Konzepte sind natürlich noch nicht genehmigungsfähig. Das war auch nicht der Zweck der Übung. Neben der großartigen Gelegenheit für die angehenden Städtebauer, einmal Gelerntes am realen Objekt umzusetzen, haben sie den Vlothoer Stadtplanern ein reiches Reservoir an guten Ideen geliefert. Vielleicht lässt sich eines der erarbeiteten Konzepte oder Teile davon im Zuge von Regionale-Projekten umsetzen. Zu schade für die Schublade sind sie schließlich allemal.