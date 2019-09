42 Seiten prall gefüllt mit leckeren Rezepten aus beiden Ländern und reich bebildert mit Fotos, die Lust zum Nachkochen machen. Beim Abendmarkt am Donnerstag haben die Rezepte ihren ersten großen Auftritt, denn dort wird das liebevoll gestaltete Buch vorgestellt.

»Dieses kleine Kochbuch soll Lust machen auf die deutsche und die französische Küche. Es soll uns aber auch erinnern an viele schöne gemeinsame Stunden mit unseren Freunden in beiden Ländern. Wie oft haben wir in den vergangenen 30 Jahren bei einem guten Essen und einem nicht minder guten Gläschen Bier oder Wein zusammengesessen, haben uns erst zaghaft kennengelernt und sind uns dann immer vertrauter geworden«, erläutert die Vlothoer Vereinsvorsitzende Heike Begemann-Dröge die Idee hinter der Rezeptsammlung.

Lockere Bekanntschaften seien ebenso geknüpft worden wie enge Freundschaften geschlossen. Gemeinsames Kochen und Essen sei die beste Gelegenheit Missverständnisse auszuräumen, mit Vorurteilen aufzuräumen, Eigenarten und Besonderheiten zu erklären und Gemeinsamkeiten zu feiern.

Nicht von ungefähr heißt es dann auch im Vorwort: »Liebe geht durch den Magen – Freundschaft nicht minder! In diesem Sinne lasst uns die 30jährige enge Verbindung zwischen Frankreich und Deutschland ganz allgemein und zwischen Vlotho und Aubigny ganz besonders ausgiebig feiern«.

Ulrich Klose, der einen Großteil der redaktionellen und gestalterischen Arbeiten rund um das Kochbuch geleistet hat, erinnert an die Anfänge der beiden Kochklubs des Partnerschaftsvereins: »Schon kurz nach der Gründung der Städtepartnerschaft zwischen Vlotho und Aubigny-sur-Nère im Jahr 1989 riefen Mitglieder des Partnerschaftsvereins in der Weserstadt den Kochclub ›A la bonne table‹ ins Leben.« Seither gingen die Kochfreunde vier Mal im Jahr auf kulinarische Entdeckungsreise ins Nachbarland. Und weil das Interesse am gemeinsamen Kochen so groß gewesen sei, habe sich im Jahr 2010 eine zweite Gruppe gebildet.

Das Kochbuch vereine nun einige der schönsten französischen Rezepte, die in den Kochgruppen zubereitet wurden. Auch eine ganze Menge deutsche Lieblingsrezepte seien enthalten. Alle Rezepte wurden von Christine Stöpel und Raymonde Cherlet vom Deutschen ins Französische übersetzt.

Festprogramm

So ist das Kochbuch gleichzeitig als Jubiläumsgeschenk an die Mitglieder des Partnerschaftsvereins in Aubigny gedacht. Noch wissen die französischen Gäste, die am Donnerstag hoffentlich rechtzeitig zum Abendmarkt in Vlotho eintreffen werden, nichts davon.

Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen des Partnerschaftsgeburtstages. Los geht es mit dem französischen Abendmarkt am Donnerstag auf dem Sommerfelder Platz. Die Marktbeschicker werden sich selbst ein wenig französisch präsentieren, Vlothoer Geschäftsleute in der Langen Straße dekorieren ihre Schaufenster, Kinder backen Crêpes, und natürlich wird auch der Partnerschaftsverein mit einem Stand vertreten sein, an dem es Wein und französische, pikante »Cakes« geben wird.

Am Freitag ab 17 Uhr laden die Städtepartner zu einem kleinen Sektempfang in die Lange Straße. Vor dem Buchladen von Ines Wedhorn möchten sie mit den Vlothoern auf das Jubiläum anstoßen. Ein paar Überraschungen sind dafür zusätzlich in Planung.

Im Mittelpunkt des Wochenendes steht dann das Jubiläumsfest am Samstagabend im Gemeindehaus St. Stephan. »Wir wollen die deutsch-französische Freundschaft allgemein und die zwischen Vlotho und Aubigny ganz besonders hochleben lassen und uns an viele schöne gemeinsame Stunden erinnern. Denen, die sonst vielleicht nicht so viele Berührungspunkte mit uns haben werden wir bei dieser Gelegenheit gerne davon berichten«, erneuert Heike Dröge die Einladung an alle, die Lust und Zeit haben mitzufeiern. Für die bessere Planung des Festes bittet der Verein um einen kurzen Hinweis, wer teilnehmen möchte (per Mail an vlotho-aubigny@web.de oder telefonisch unter 0171-8327065).