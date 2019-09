Von Gisela Schwarze

»Taufengel 1« ist die Exkursion überschrieben, die in diesem Jahr zu den Taufengeln in den Gotteshäusern in Exter und Valdorf führt. Start des Pilgerns ist um 10 Uhr an der Autobahnkirche in Vlotho-Exter, die Rückkehr dort wird etwa um 16.30 Uhr sein.

»Willkommen sind uns Frauen aller Konfessionen und Nationalitäten«, lädt Bettina Willimczik, Leiterin des Frauenhilfe-Bezirksverbands im Kirchenkreis Vlotho, ein. Die Kunsthistorikerin aus Möllbergen stellt am Frauen-Pilgertag den Exteraner Taufengel und den Valdorfer vor. »Im nächsten Jahr geht es auf unserer Pilgertour zu weiteren Taufengeln im Kirchenkreis«, kündigt sie an.

Pilgersuppe im Gemeindehaus Exter

Ihre Wanderschuhe schnüren die Frauen für 16 Kilometer, um gegen 16.30 Uhr zum Abschluss zur Pilgersuppe das Gemeindehaus in Exter zu erreichen. Die Organisatorinnen und Teilnehmerinnen der bereits absolvierten Pilgertage sind nach ihren gemeinsamen Pilger-Erfahrungen sicher, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich alljährlich einen Pilgertag zu gönnen. Dort werde geistliche Nahrung verabreicht, die Kraft für den Alltag spendet.

Sigrid Handt nimmt die Anmeldungen für den Pilgertag am Samstag, 12. Oktober, entgegen, Telefonnummer: 05706 39 04 04.