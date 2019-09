Ein Programmhöhepunkt der Nachtfrequenz in Vlotho wird der Skater-Contest auf der Anlage an der Weserbrücke sein. Florian Unger wirbt akrobatisch schon einmal für den Wettbewerb. Foto: Joachim Burek

Von Joachim Burek

Vlotho (WB). »Zeig, was du kannst«: Unter diesem Motto können Vlothoer Kinder und Jugendliche an diesem Samstag ihr Können im Skaten, BMX-Fahren, beim Sprayen oder bei Straßenmalerei-Aktionen beweisen. Denn Jugendzentrum, Jugendkunstschule und Vlotho-Marketing haben für den 28. September zur Teilnahme an der vom Land geförderten Aktion »Nachtfrequenz 2019« eingeladen, die zum 10. Mal in 85 Städten in NRW stattfindet.