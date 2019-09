Von Joachim Burek

Vlotho (WB). 1719 ist in der Geschichte Vlothos ein markantes Jahr. Mit dem Edikt vom 17. April erklärte der Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. sechs frühere Dörfer in seiner Grafschaft Ravensberg zu Städten, darunter den Flecken Vlotho. Wenig später folgten auch Bünde und Enger. Mit einem Festprogramm am Donnerstag, 10. Oktober, ab 17 Uhr in der Kulturfabrik will die Stadt das Jubliäum »300 Jahre Stadtrechte« würdigen.

»Um den historischen Hintergrund zu erläutern, haben wir die Wanderausstellung ›300 Jahre Akzisestädte‹ nach Vlotho geholt. Sie wird zunächst am 6. Oktober am Tag der offenen Tür im Heimatmuseum und dann am Festtag, 10. Oktober, in der Kulturfabrik gezeigt«, berichtete Inge Wienecke vom Heimatverein. Gemeinsam mit den übrigen Mitgestalten des Jubiläumstages, Christiane Stute (Vlotho-Marketing), dem Musikpädagogen Professor Peter Ausländer und Saskia Krisse, Musik- und Kunstlehrerin an der Weser-Sekundarschule, stellte sie das Festprogramm vor.

Wanderausstellung zur Historie

Die Wanderausstellung ist aus Anlass des Jubiläums vom Historischen Verein für die Grafschaft Ravensberg unter Federführung von Stadtarchivar und Historiker in Borgholzhausen und Versmold, Dr. Rolf Westerheider, angeregt und konzipiert worden. Wissenschaftlich begleitet wurde die Präsentation, die auf die Stadtwerdung der acht Dörfer auf zahlreichen Stelltafeln eingeht, von Sebastian Schröder M.A. vom Institut für vergleichende Stadtgeschichte an der Universität Münster. Er wird auch bei der Feier in der Kulturfabrik anwesend sein.

»Vlotho und sein Hafen sind bereits während des 30-jährigen Krieges aufgeblüht, weil der Flecken damals zum neutralen Brandenburg gehörte, daher weitgehend vom Krieg verschont wurde und als Handelsplatz im Laufe der Jahre immer interessanter wurde«, erläuterte Historikerin Inge Wienecke vom Heimatverein. Der preußische Monarch habe daher in Vlotho wie auch in den anderen neuen Städten gleich die »Akzise«, eine Art Umsatz- und Verbrauchssteuer, erhoben, um seine Einnahmen zu verbessern.

Bühnenspiele der Sekundarschüler

Wie die Nachricht, dass Vlotho Stadt werde, die Zeitgenossen in der Weserstadt beschäftigte, wollen die Neunt- und Zehntklässler der Sekundarschule in drei Spielszenen während der Feierstunde am 10. Oktober zeigen. »Die Schüler haben dazu ein Bühnenbild erstellt und werden zwei Szenen vom Marktplatz und eine Szene aus einer Schenke im Vlotho des Jahres 1719 nachspielen«, erläuterte die betreuende Kunst- und Musiklehrerin Saskia Krisse. Stadtführerin Elisabeth Petzholdt sei dafür sogar in die Schule gekommen, um den Schülern bei diesem Geschichtsprojekt beratend zur Seite zu stehen. Außerdem hätten die Zehntklässler dazu auch einen Song geschrieben, der als Überleitung des historischen Geschehens in die Gegenwart diene und in der Feierstunde vorgetragen werde. Zusätzlich würden die Gäste der Feier von Schülern und Eltern mit Fingerfood versorgt.

Oper zur Stadtgeschichte Vlothos

Einen dritten Teil der Feier gestaltet Peter Ausländer. Er wird einen Video-Zusammenschnitt und eventuell auch einige Live-Szenen seiner bei der Ferienmusikwerkstatt passend zum Jahr 1719 und der Vlothoer Stadtgeschichte erarbeiteten Opernaufführung präsentieren. »Sie wurde damals von dem Komponisten Schürmann geschrieben und hätte seinerzeit durchaus in Vlotho uraufgeführt werden können«, spielte er mit einem Augenzwinkern auf den in Vlotho durchaus verbreiteten Komponistennamen an. Zu den Feierlichkeiten gehört dann eine Stadtführung für alle Viertklässler sowie am Freitag, 11. Oktober, eine etwas andere Stadtführung von Elisabeth Petzholdt unter dem Titel »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein«. Den Abschluss bildet der historische Abendmarkt am 31. Oktober.