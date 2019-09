Vlotho (WB/bu). Der Bagger ist abgerückt, die Bauschuttmulde verschwunden. Ein Bauzaun sichert die Abrissbaustelle an der Langen Straße 100a. Am Donnerstagmorgen hatten die Abrissarbeiten am ehemaligen Gebäude von »Foto Wilke« begonnen.

Gegen Mittag kam der Baustopp. Die Kreisstraßenverkehrsbehörde legte die Baustelle still, da der Antrag für Verkehrssicherungs und Absperrmaßnahmen an der dort unübersichtlichen, kurvigen Langen Straße nicht gestellt worden war. »Somit lag auch keine Genehmigung für Eingriffe in den Straßenverkehr vor«, stellte Uwe Nolte vom Kreisstraßenverkehrsamt in Kirchlengern fest.

Der Antrag soll laut Eigentümer nun nachgeholt werden, so dass man mit der Fortsetzung der Arbeiten in der kommenden Woche hofft.