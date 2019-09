Am Morgen hatten die Abrissarbeiten begonnen. Da aber die Anordnung für verkehrsrechtliche Sicherungsmaßnahmen fehlte, legte der Kreis die Baustelle am Mittag vorerst still. Foto: Joachim Burek

Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Alles lief am Donnerstagmorgen eigentlich planmäßig. Der Abrissbagger eines Rietberger Fachunternehmens rollte in der Langen Straße an und begann mit dem Abbruch des Hauses Lange Straße 100a, in dem früher das in Vlotho bekannte Geschäft »Foto Wilke« sein Ladenlokal hatte.

Am Mittag schritt die Straßenverkehrsbehörde des Kreises ein. Sie legte die Baustelle still und ordnete Absicherungsmaßnahmen für Fußgänger und den Verkehr in der Kurve der Langen Straße vor der Baustelle an. Uwe Nolte vom Straßenverkehrsamt: »Es ist vor Abrissbeginn versäumt worden, einen Antrag zur verkehrsrechtlichen Anordnung für Eingriffe in den Straßenverkehr wie Straßensperrung oder Verkehrsumlenkung zu stellen. Die Arbeiten können erst weitergehen, wenn die Genehmigung vorliegt«.

Antragstellung wird nachgeholt

»Irgendwie ist der Antrag bei den vorbereitenden Behördengesprächen versäumt worden. Die Firma wird das nachholen und ich hoffe, dass der Abriss kommende Woche weitergehen kann«, erklärte der jetzige Eigentümer des Grundstücks, André Wuttig, Geschäftsführer des Firma Hergo Automaten GmbH und Co. KG, Donnerstagmittag auf Anfrage.

Vor knapp eineinhalb Jahren hatte sein Unternehmen das Gebäude Hausnummer 100a gekauft, das gleich im Nachbarhaus, Hausnummer 100, seinen Sitz mit Spielautomatenbetrieb und Verwaltung hat. »Nach einer ersten Bestandsaufnahme war recht schnell klar, dass der Altbau in der Hausnummer 100a baufällig war. Alles darin war schief und marode, so dass wir den Abriss beschlossen haben«, führte er weiter aus. Ein Statiker habe dann in einem Gutachten mit Blick auf die benachbarten Häuser und Grundstücke grünes Licht für den Abriss gegeben, sagte er.

Zunächst Parkplätze geplant

Pläne für das bald freie Grundstück habe er noch nicht, so André Wuttig. »Wir werden dort zunächst Parkplätze einrichten. Sicher ist, dass so bald wie möglich mit der Wiederherstellung der Giebelwand und der Angleichung an die Fassade unseres Gebäudes begonnnen wird, an das das Abrisshaus angrenzte.«