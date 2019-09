Von Frank Lemke

»Und, was meinst du?«, fragt Dario Siekermann und rückt sein Käppi zurecht. »Schwierig. Die liegen alle nah beieinander«, sagt Marcel Witkowski und geht seine Aufzeichnungen durch, die er sich beim Skaterwettbewerb gemacht hat. Alle waren gut: Nils Niemeyer, Viktor Frese und Yannik Baum haben auf der Skaterbahn unter der Weserbrücke beeindruckende Tricks mit dem Skateboard hingelegt. Die Jury muss den Besten von ihnen küren. Am Ende hat Nils Niemeyer die Nase vorn.

Nils Niemeyer, Viktor Frese und Yannik Baum legen auf dem Skateboard beeindruckende Tricks hin. Foto: Frank Lemke Nils Niemeyer, Viktor Frese und Yannik Baum legen auf dem Skateboard beeindruckende Tricks hin. Foto: Frank Lemke

Das Event an der Skaterbahn hat viele Menschen zusammengebracht: Unter dem Motto »Zeig, was du kannst« sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene Skateboard gefahren, haben Kunststücke mit dem BMX vorgeführt, Graffiti gesprayt, die Straßenfläche vor dem DRK-Heim bemalt. Die Tanzgruppe »Rising Movement« ist mit Hip-Hop aufgetreten. Beim Stand der Jugendkunstschule konnten die Kinder weiße Turnbeutel bunt besprühen.

Brücke bietet Regenschutz

Die Weserbrücke bot dabei einen guten Schutz vor dem Regen. Wegen des Wetters hat das Jugendzentrum den Streetart-Contest neben die Skaterbahn verlegt. »Das war richtig schön. In den vergangenen Jahren war die Nachtfrequenz ziemlich auseinander gezogen. So war das Ganze familiär«, so Merle Stemmer vom Jugendzentrum. Kommendes Jahr will das JUZ die »Nachtfrequenz« wieder so organisieren, dass alles an der Skaterbahn stattfindet.

Die Tanzgruppe »Rising Movement« tritt auf. Foto: Merle Stemmer Die Tanzgruppe »Rising Movement« tritt auf. Foto: Merle Stemmer

Jason Holloway war einer der Sprayer, die im Fußgängertunnel und an der Zufahrt zum Tunnel Graffiti erstellt haben. »Wir sind wie eine große Familie«, meint der Mindener. Bei der »Nachtfrequenz« seien viele Freunde aus der ganzen Umgebung dabei: Vlotho, Minden, Hilden und Bremen.

Style und Persönlichkeit

Bei Sprayen gehe es vor allem um »Style«. Ein guter Graffiti-Künstler würde seine Kunst zuerst auf dem Papier entwerfen und dann die Farbe auf die Wand auftragen. »Stil ist ein Ausdruck von Persönlichkeit«, verdeutlicht Jason Holloway.

Das JUZ, die Jugendkunstschule und Vlotho Marketing haben die »Nachtfrequenz« in Vlotho organisiert, unterstützt vom Land Nordrhein-Westfalen. Den BMX-Contest hat Frithjof Schuch gewonnen. Am Streetart-Contest haben 15 Kinder teilgenommen. »Deren Bilder waren als Ganzes so schön, dass wir alle zum Sieger erkoren haben«, sagt Merle Stemmer.