Von Sonja Töbing

Vlotho (WB). Regen, Sonne, Regen, Sonne – das Wetter meinte es am Donnerstag nicht gut mit der Feuerwehr Vlotho. Doch trotz des extrem wechselhaften Wetters strömten hunderte Besucher zum Tag der offenen Tür am Gerätehaus am Bullerbach.