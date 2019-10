Hier standen insgesamt drei Absperrpfosten. Zwei sind in der Nacht auf Samstag entfernt worden. Foto: Jürgen Gebhard

Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Unbekannte haben am Wochenende für freie Fahrt in der oberen Langen Straße gesorgt: Sie haben zwei der drei Pömpel in Höhe der Arztpraxis Malz herausgezogen und die Verankerungshülsen mit Fertigbeton verfüllt.