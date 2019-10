Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Die SPD und die Grüne Liste Vlotho wollen, dass Rocco Wilken nach der Kommunalwahl am 13. September 2020 Bürgermeister der Stadt Vlotho bleibt. In einem Pressegespräch am Freitagnachmittag haben sie Wilken als ihren gemeinsamen Bürgermeister-Kandidaten vorgestellt.