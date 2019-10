Von Frank Dominik Lemke

Vlotho (WB). So kurz vor den Herbstferien war nur ein sehr kleines Publikum anwesend. »Ich freue mich riesig, hier zu sein in einem fast ausverkauften Haus«, scherzte Rena Schwarz und begrüßte an diesem Abend 15 Gäste. Die hatten richtig Spaß mit dem selbstironischen Auftritt: »Die Vlothoer sind die leidenschaftlichsten Zuschauer von allen«, sagte Rena Schwarz.