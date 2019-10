Unter dem Motto »Wir sind Vlotho/#MeinFotofürVlotho« bittet die Stadt weiterhin alle Bürger, ihre Fotoarchive nach Erlebnissen zu durchforsten, die an beliebten Plätzen in Vlotho stattgefunden haben. Die schönsten Motive werden zu einem Bildband zusammengefasst.

»Bei uns sind bereits tolle Fotos eingegangen, dafür möchte ich mich im Namen der Stadt Vlotho herzlich bedanken – für einen ganzen Bildband reichen diese allerdings noch nicht, deshalb verlängern wir unsere Aktion bis zum 15. November. Alle bisher eingegangenen Bilder werden selbstverständlich berücksichtigt«, sagt Nicole Schweitzer.

Selfies sind besonders begehrt

Gesucht werden Bilder aller Art: Landschafts- und Motivaufnahmen, Erinnerungen an besondere Momente, Bilder von Festen und Veranstaltungen, Gruppenfotos (auch Vereinsfotos), Urlaubsfotos: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. »Über Selfies an den Lieblingsplätzen der Bürgerinnen und Bürger würden wir uns ganz besonders freuen!« Auch die Vlotho Marketing GmbH unterstützt die Aktion. Wenn alles gut geht, soll das Buch noch in diesem Jahr in ihren Geschäftsräumen käuflich zu erwerben sein.

Die Einnahmen sollen als Spende dem Tierheim Eichenhof zugute kommen . Wer mitmachen will, kann seine Fotos an die Stadt Vlotho schicken, Lange Straße 60, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Nicole Schweitzer, 32602 Vlotho; oder per E-Mail an n.schweitzer@vlotho.de.