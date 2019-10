Stück für Stück arbeiten sich die Bauarbeiter durch das alte Gebäude, das noch aus den 1970er Jahren stammt. Toiletten und Abstellräume waren darin untergebracht. Die große Feuertreppe am denkmalgeschützten Hauptgebäude muss vorübergehend demontiert werden. Foto: Heike Pabst

Von Heike Pabst

Vlotho (WB). Einen krachenden Neubeginn erlebt die Grundschule Vlotho an ihrem Standort Herforder Straße: Am Dienstag hat der Abriss des Toilettentraktes begonnen. An seine Stelle wird ein zweigeschossiger Neubau mit Mensa- und Betreuungsräumen treten.