Nach massiven Einsprüchen von Anwohnern sind die Buchen an der Burgstraße erneut begutachtet worden. Foto: Gebhard

Vlotho (WB). Bei einem Ortstermin am Montag ist der Zustand der Buchen entlang der Burgstraße in Vlotho begutachtet worden. Nicht wie ursprünglich mitgeteilt 17, sondern nur fünf Buchen sollten ursprünglich bereits vergangenen Samstag gefällt werden . »Es gab jedoch massive Bedenken von Vlothoer Bürgerinnen und Bürgern«, so Kreissprecherin Petra Scholz.