Das Holz an einigen Spielgeräten ist morsch und faulig. Die Geräte sind gesperrt. Sie werden am 15. November abgerissen. Der Hügel (links) wird abgetragen. Am 16. November ist Aufbautag. Foto: Heike Pabst

Von Heike Pabst

Eigentlich hängen die Erzieherinnen genauso wie die Kinder mit ganzem Herzen an der Anlage. »Sie hatte schon immer so einen Wow-Effekt«, sagt Kita-Leiterin Ulla Stemmer. Von 1993 bis 2003 wurden die Röhren, Rutschen, das große Acht-Eck-Haus und andere Spielgeräte auf dem Außengelände errichtet, in Eigenleistung. Beim enormen Engagement auch vieler Eltern ist es seither geblieben: Immer wieder gab es gemeinsame Arbeitseinsätze, die für Schönheit und Bespielbarkeit der Anlage sorgten.

Aber der Zahn der Zeit hat trotzdem gnadenlos am Holz genagt. »Im April hatten wir eine Spielplatzinspektion«, erzählt Ulla Stemmer. Mit verheerendem Ergebnis. Tragende Standpfosten sind morsch. Es gibt so genannte »Fangstellen«, an denen Kinder mit dem Kopf oder den Gliedmaßen stecken- oder aber mit der Jacke hängenbleiben könnten.

Dazu kommt, dass sich seit Errichtung der Anlage rechtliche Vorschriften geändert haben. Einige Spielgeräte können nicht mehr entsprechend der geltenden DIN-Norm abgenommen werden.

Ein ganz neues Gelände wird gestaltet

Weder ist es möglich, die Anlage exakt genauso neu wieder aufzubauen, noch ist es realistisch, sie immer wieder zu sanieren. »Das summiert sich zu enormen Kosten«, sagt Erzieherin Kerstin Schrader. Außerdem käme es wiederholt zu Sperrungen und die Kinder könnten ständig Teile des Spielbereichs nicht benutzen.

Kita-Leiterin Ulla Stemmer zeigt die Pläne für die neuen Spielgeräte auf dem Außenbereich. Gemeinsam mit den Eltern sollen sie schon bald realisiert werden. Foto: Heike Pabst Kita-Leiterin Ulla Stemmer zeigt die Pläne für die neuen Spielgeräte auf dem Außenbereich. Gemeinsam mit den Eltern sollen sie schon bald realisiert werden. Foto: Heike Pabst

Eine Entscheidung war fällig. Ulla Stemmer: »Wir müssen nachhaltig und sicher denken.« Das Team holte sich ein Angebot vom professionellen Spielplatzgestalter Jens Jürgensen aus Detmold ein, mit dem es bereits beim Bau der neuen Matschanlage mit Mitteln aus dem Festival »Exter rockt« zusammengearbeitet hatte.

Das Angebot wurde dem Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde St. Stephan vorgestellt. Nun ist der Beschluss gefallen: »Wir werden den Spielplatz zurückbauen, dann soll ein neues Gelände entstehen«, informiert das Team die Eltern in einem Brief.

Fördermittel sollen beantragt werden

Jürgensen erstellte ein Konzept, das neue Geräte beinhaltet: Auf dem Gelände sollen ein Niedrigseilklettergarten und ein Hexenturm mit Rutsche aufgebaut werden, eine »Bewegungsbaustelle«, bei der die Kinder aus verschiedenen Materialien »Buden« bauen können. Es soll Spielhäuser und Sprungbalken geben, Sitzbänke und eine Integration der alten Hängebrücke. Insgesamt entstehen Kosten von 20.000 Euro.

Gemeinsam mit dem Kreiskirchenamt, einer Architektin und Pfarrer Jörg Uwe Pehle will die Kita versuchen, Fördermittel aus einem Kita-Investitionsprogramm dafür zu beantragen.

15 Helfer pro Tag müssen mitmachen

Am Freitag, 15. November, beginnt um 13 Uhr der Abriss. Die Kita schließt deshalb an diesem Tag auch früher: Nach 13 Uhr gibt es keine Kinderbetreuung mehr. Schließlich rückt schweres Gerät an. Der gesamte Hügelbereich wird mitsamt den Aufbauten und den Kriech-Röhren abgetragen. Schon am Samstag, 16. November, startet dann um 8.30 Uhr der Aufbau.

Es ist ein Kraftakt, den das Kita-Team nur mit Hilfe von vielen Eltern bewältigen kann. »Wir brauchen pro Tag mindestens 15 Helfer«, sagt Ulla Stemmer. In einer aushängenden Liste haben sich schon einige Freiwillige eingetragen. Für deren Eifer und die Unterstützung des Fördervereins bedankt sich Ulla Stemmer nachdrücklich.