Die Rallye durch die Gärtnerei führt an einem Dackel, einer Schlange und einer Spinne vorbei. Foto: Heike Pabst

Von Heike Pabst

Vlotho (WB). Kürbisse können winzig oder monströs sein, sie sind orange, lila oder grün, tragen mitunter Turban und verwandeln sich in Tiere. Das ließ sich bei den 13. »Kürbistagen« der Gärtnerei »Cottage-Stauden« lernen – auch dank der Jugendkunstschule Vlotho.

In den Kursen, die Anja Plöger an der JKS leitet, haben Vier- bis 14-Jährige Zucchini zu Schlangen umgestaltet und Kalebassen in Fische verwandelt. Sind das nicht sehr vergängliche Kunstwerke? Nein, versichert Anja Plöger: Es handelt sich bei der Kalebasse um einen getrockneten afrikanischen Kürbis – »bemalt und beklebt hält der sich.«

Sie selbst hat mit viel Liebe die Werke der Kinder und Jugendlichen als Ausstellung in die »Kürbistage« integriert: Sie bevölkern den Boden eines Gewächshauses, von dessen Decke auch eine andere Nutzungsvariante hängt: der Kürbis als bemalte Rassel.

In den Keller zum Gruseln

»Es ist eine Leihgabe über die Ferien«, sagt Anja Plöger, »die Kinder kriegen ihre Sachen zurück.« Aber vorher ergänzen sie das ohnehin sehr breite Farbspektrum der »Kürbistage« in der Gärtnerei von Lars Bublitz.

Die Besucher kaufen Keramik und Gemüse, genießen Kürbiskuchen und Bowle, probieren sich durch Chutneys und bewundern die Deko-Arrangements. Wie Kinder im Rahmen der Rallye über das Gelände entdecken, kann man aus Kürbissen zum Beispiel problemlos einen Dackel nachbauen.

Das Fruchtgemüse ist aber auch zum Gruseln geeignet: Im Keller glühen Kürbisgesichter in der Dunkelheit und schauderhafte Klänge kommen vom Band – Halloween wirft seine Schatten voraus. Viele jüngere Besucher zieht es da wieder nach draußen, wo sie selbst einem Kürbis ein schmückendes Loch in die Rinde schnitzen können – auf dem Hof, in den Düften des Herbstes.