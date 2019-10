Von Sonja Töbing

Vlotho (WB). Neuer Name, bewährtes Konzept: Die »Blue Light Dance Party« lockte am Samstagabend etwa 500 Besucher in die Aula der Weser-Sekundarschule. Feuerwehr und Wirtestammtisch hatten wieder einmal keine Kosten und Mühen gescheut, um den ehemals »Bunten Abend« zu einer rundum gelungenen Veranstaltung zu machen.