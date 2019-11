Am Keyboard: Der überregional bekannte Boogieman Vito Becker aus Vlotho spielt Blues in der Kulturfabrik. . Foto: Frank Lemke

Von Frank Lemke

Vlotho (WB). Schönes Wetter, leckeres Frühstück und handgemachte Songs von zwei Blueslegenden: Beim Kulturfrühstück in der Kulturfabrik haben etwa 100 Gäste das Konzert »Blues & Boogie Explosion« von Vito Becker und Todor Todorovic genossen.

Im Erdgeschoss war kaum genug Platz für die vielen Besucher. »Wir haben reichlich Spaß. Ihr auch?«, fragte Todor Todorovic, als er eine kleine Pause einlegte. Das Publikum antwortete sofort mit begeistertem Applaus, bevor Vito Becker am Keyboard und »Toscho« mit der Gitarre mit dem Stück »Rockin‘ all night long« weiter spielten.

Todor Todorovic gilt in der Bluesszene als lebende Legende. 1976 gründete er mit Christian Rannenberg die »Blues Company« aus Osnabrück. Seitdem hat Todor Todorovic mehr als 3000 Konzerte in ganz Europa gegeben. Jedes Jahr gibt er im Herbst mit Boogieman Vito Becker aus Vlotho ein Konzert in der Kulturfabrik, vormittags um 11 Uhr. Die beiden harmonieren miteinander. Ihr gemeinsamer Blues hat sich herum gesprochen.

»Erstaunlich, dass so viele Gäste da sind. Wir haben kaum Werbung gemacht«, sagte Matthias Hapke, der seit vier Monaten in der Kulturfabrik arbeitet. Dieses Kulturfrühstück ist das erste, welches er miterlebt hat. Viele Gäste seien offenbar spontan gekommen, da sich deutlich weniger für das Frühstück angemeldet hatten.

Wer nächstes Mal zur guten Musik auch Kaffee und Brötchen möchte, sollte sich im Voraus für das Frühstück anmelden, damit die Veranstalter planen können.

Vito Becker wird mit Mickey Keller am Sonntag, 12. Januar 2020, wieder morgens um 11 Uhr in der Kulturfabrik auftreten und für reichlich gute Laune sorgen. »Toscho« und Vito werden voraussichtlich im Herbst 2020 wieder auf der Bühne in der Kulturfabrik zu sehen sein.