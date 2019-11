Vlotho (WB/jg). Feuerwehreinsatz in Vlotho: Um 9.45 Uhr wurden die Rettungskräfte wegen leichten Brandgeruchs im Lager eines Teils des Minske-Markts alarmiert.

Die Herforder Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt. Die Feuerwehr kontrollierte den Supermarkt, in dem der Verkauf ohne Unterbrechung weitergehen konnte. Vermutlich war ein technischer Defekt in der Verkleinerungsanlage für Papier und Kartons schuld an dem Brandgeruch. Es haben sich laut Feuerwehr aber keine gefährlichen Gase verbreitet.