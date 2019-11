Der Audi krachte gegen eine Mauer und wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Vlotho (WB). Laut Polizei ist es der ersten Glätteunfall, den es in diesem Herbst im Kreis Herford gegeben hat: Am Montagmorgen kam in Vlotho-Bonneberg der Audi einer 58-Jährigen ins Schleudern.