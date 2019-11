Von Jürgen Gebhard und Rajkumar Mukherjee

Auf dem Parkplatz am Minske-Markt in Vlotho haben Polizeihauptkommissar Dieter Linnenbeeker von der Direktion Verkehr aus der Kreispolizeibehörde Herford und sein Kollege Herbert Althoff, Polizeihauptkommissar aus der Wache Vlotho, Autofahrer angesprochen. Ihr Thema: »Unfallflucht ist eine Straftat. Wegfahren lohnt sich nicht, wegschauen hilft nicht«. Sie überreichten Faltblätter mit wichtigen Hinweisen und einen Vordruck, den man als Zeuge einer Verkehrsunfallflucht ausfüllen und dem Geschädigten überlassen sollte.

»Es ist erstaunlich, wie viele von den heute angesprochenen Vlothoern selbst schon einmal oder mehrmals Opfer einer Unfallflucht geworden sind«, sagte Dieter Linnenbeeker. Selbst kleinste Beulen und Lackkratzer dürften nicht einfach ignoriert werden: »So ein anscheinend geringer Schaden kostet schnell einige hundert Euro oder mehr. Wenn sich der Verursacher nicht meldet, bleibt der Geschädigte auf den Kosten sitzen.«

Niemals einfach wegfahren

Wer einen Schaden an einem anderen Fahrzeug verursacht, dürfe sich keinesfalls vom Unfallort entfernen. Die Höhe des Schadens spiele dabei keine Rolle. Linnenbeeker: »Das Strafgesetzbuch gilt da für kleine Macken genauso wie für tiefe Beulen.« Die Rechtslage sei klar: Wer sich als Unfallbeteiligter vom Unfallort entferne, bevor die notwendigen Feststellungen getroffen werden, begehe Unfallflucht und riskiere den Führerschein. Es reiche nicht aus, nach einem Unfall kurz auszusteigen und einen Zettel hinter die Windschutzscheibe des beschädigten Wagens zu klemmen. Wie man sich dagegen richtig verhält, war auf Handzetteln notiert, die die Polizisten auf dem Parkplatz verteilten.

Auch im juristischen Sinne kann eine Unfallflucht erhebliche Folgen haben. Zunächst drohten Unfallflüchtigen je nach Strafbemessung eine Geldstrafe, ein zeitweises Fahrverbot und beispielsweise zwei Punkte im Register des Kraftfahrt-Bundesamts in Flensburg. Größer wird die Strafe bei sogenannten bedeutenden Sachschäden. Bedeutende Schäden beginnen bei etwa 1300 Euro. Kein Pardon gibt es bei einer Unfallflucht mit Personenschäden, da ist der Führerschein sofort weg.

Vier Anzeigen täglich

Rein statistisch werden im gesamten Kreis Herford täglich etwa vier Verkehrsunfallfluchten angezeigt – die Dunkelziffer ist mit Sicherheit sehr viel höher.

Im Jahr 2016 wurden 1347 Fälle zur Anzeige gebracht, 2017 waren es 1353 Fälle und im vorigen Jahr 1410. Von Januar bis September 2019 weist die Statistik 932 angezeigte Unfallfluchten aus. Etwa ein Drittel davon ereignet sich regelmäßig auf Parkplätzen. Verkehrsunfallfluchten mit Personenschaden gab es 2016 in 56 Fällen, 2017 in 51 Fällen, 2018 in 73 Fällen und von Januar bis September 2019 in 49 Fällen.

Die Aufklärungsquote ist hoch: Bei fest jeder zweiten angezeigten Unfallflucht kann der Verursacher ermittelt und dann mit allen Konsequenzen zur Rechenschaft gezogen werden.

So verhält man sich richtig

Generell gilt: Unfallflucht wird als Straftat gewertet. Deshalb: Warten an Ort und Stelle auf den Besitzer des beschädigten Autos ist Pflicht – und zwar mindestens eine halbe Stunde lang. Auf einem Supermarkt-Parkplatz kann es sinnvoll sein, eine andere Person zu beauftragten, den Fahrer des geschädigten Fahrzeugs ausrufen zu lassen. Wer selbst in den Supermarkt geht, könnte in den Verdacht geraten, Unfallflucht begehen zu wollen.

Wichtig ist der Austausch der Personalien mit Anschrift, Kennzeichen sowie Telefonnummern.

Hat man es tatsächlich sehr eilig oder trifft der Geschädigte nicht ein, muss die Polizei informiert werden (auch über Notruf 110).

Häufig kann eine Unfallflucht verhindert werden, wenn sich ein Zeuge dem Verursacher zu erkennen gibt.

Will der Verursacher wegfahren: Kennzeichen, Fahrzeugmarke, Beschreibung des Fahrers, Fluchtrichtung und weitere Details notieren und sofort die Polizei informieren.

Der Appell der Polizei an alle, die etwas sehen: »Schauen Sie nicht weg! Auch Sie könnten Opfer einer Unfallflucht werden!«