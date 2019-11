Aus Sicherheitsgründen waren Anfang des Jahres einzelne Spielplätze in Vlotho gesperrt. Die Stadt Vlotho kündigt an, die Investitionen in die Unterhaltung 2020 fortzusetzen. Foto: Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Die Kinderspielplätze in Vlotho befinden sich allmählich wieder in einem besseren Zustand, im nächsten Jahr werden weitere Mängel beseitigt: Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Anfang des Jahres mussten verschiedene Plätze aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Rathaus-Sprecher Axel Mowe: »Auf den Vlothoer Spielplätzen wurden in diesem Jahr viele Mängel abgearbeitet, teilweise wurden Geräte ersetzt oder neu angeschafft. Auch die Ersatzrutschen an den Grundschulen in Exter und Uffeln sind inzwischen aufgebaut und freigegeben. Nun muss nur noch der Rasen anwachsen.«

Aktuell finden, so Mowe, noch Restarbeiten auf dem Spielplatz »Ginsterweg« in Uffeln statt, auch dort sei Rasen nachgesät worden. Auch im nächsten Jahr stünden weitere Ersatzbeschaffungen auf verschiedenen Plätzen an, mit denen nach Rechtskraft des städtischen Haushaltes für das Jahr 2020 begonnen werden solle. Mowe: »Durch eine Verbesserung der Kontrollintervalle sollen zukünftig massive Mängel vermieden werden.«

Bürger können sich mit Anregungen an den Fachdienst Bildung und Kultur bei der Stadt Vlotho wenden. Ansprechpartnerin ist die Mitarbeiterin Barbara Schrader unter der Telefonnummer 05733/924-141.