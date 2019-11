Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Der Volkstrauertag mahnt zum Frieden: Das war am Sonntag Tenor in den Ansprachen bei der zentralen Vlothoer Gedenkfeier in St. Stephan. Pfarrerin Christine Höke sprach von ihren Besuchen mit Konfirmanden im Friedensdorf Oberhausen.