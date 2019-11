Sie pflanzen an der Maasbeeker Straße einen Kirschbaum (von links): Jano (7), Rabea Kölling, Stina (8), Emma (9) und Noah (7). Foto: Frank Lemke

Von Frank Lemke

Vlotho (WB). Das Klima spielt verrückt. Politiker diskutieren darüber. Menschen demonstrieren. In Vlotho hat sich eine kleine Gruppe Ehrenamtlicher zusammen geschlossen, um mit Kindern nicht nur zu diskutieren, sondern um etwas zu tun. Auf dem Winterberg an der Maasbeeker Straße strecken jetzt 40 junge Obstbäume ihre Kronen in den Himmel.

Kai Hilker und Christiane Wattenberg aus Vlotho hatten die Aktion organisiert. Bei dem Projekt »Stop Talking. Start Planting« – deutsch: »Hört mit dem Reden auf. Fangt mit dem Pflanzen an« – der »Plant-for-the-Planet-Akademie« setzen sich Schüler weltweit für das Klima ein und pflanzen Bäume. Kai Hilker war durch einen Werbespot aufmerksam geworden. »Das hat mich sofort überzeugt«, sagte der 38-Jährige.

Die Vorbereitungen hatten eineinhalb Jahre gedauert. Zusammen mit Christiane Wattenberg und der Grünen Liste Vlotho gewann das Projekt für Vlotho an Fahrt. Während der Vorbereitungen schlossen sich immer mehr lokale Institutionen der Aktion an. Die Stadt Vlotho hatte die Fläche von etwa 5000 Quadratmetern zur Verfügung gestellt. Der Bauhof half bei den Pflanzungen.

Der Kreis Herford finanzierte die Bäume. Zu den Unterstützern zählten außerdem das DRK Vlotho, die Landfrauen, der Verein Moral und Ethik und der Verein »Die Heinzelmännchen«. Hinter der globalen Aktion stehen der Club of Rome, die Bundesministerien für Umweltschutz und Bildung sowie die Organisation Global Marshall Plan.

Klima-Botschafter

»Stop Talking. Start Planting« geht über das Pflanzen der Bäume hinaus. Die mehr als 80 Kinder aus Vlotho, Herford, Bielefeld und Umgebung hatten in der Aula der Weser-Sekundarschule gelernt, wie sie sich für das Klima einsetzen können. In der »Plant-for-the-Planet-Akademie« wurden sie spielerisch zu »Klima-Botschaftern« ausgebildet. Sie sollen als Teil der weltweiten Bewegung globale Herausforderungen anpacken, in Schulen und Akademien Vorträge halten und Mitschüler für das Thema begeistern.

Caterina Bittendorf ist selbst Botschafterin für das Klima. Die 18-Jährige aus Nienburg an der Weser gab ihr Wissen in Vlotho weiter. »Die Kinder hier sind sehr wissbegierig«, sagte sie. Christiane Wattenberg freute sich ebenfalls über das gute Gelingen der Aktion: »Das hier ist ein Startschuss. Die Kinder werden den Klimaschutz in die Zukunft tragen«, sagte sie.

Zu den Teilnehmern zählten lokale Prominente aus Rat und Verwaltung. Bürgermeister Rocco Wilken war mit seinen Kindern ebenfalls dabei. »Der Baum, den wir gepflanzt haben, verbindet uns mit unserer Heimat«, sagte er. In Zukunft könnten sie sich auf der Wiese an der Maasbeeker Straße immer wieder an die Aufbruchsstimmung erinnern, als Vlotho einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz leistete.