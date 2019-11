Vlotho (WB). Einbrecher haben zwischen dem 16. und 18. November 59 Kisten mit Plastik-Leergut aus dem Lager eines Supermarktes am Mühlenweg in Vlotho gestohlen.

Dazu mussten die Täter laut Polizei einen hohen Zaun überwinden. Zudem weisen die Ermittler auf die dazugehörige »Logistik« hin: »Zum Abtransport des Leergutes dürfte mindestens ein Lieferwagen oder ähnliches benutzt worden sein.« Sie schätzen die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 300 Euro.

Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenangaben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 erbeten.