Nadia Böhmer kommt seit Jahren zum Lichtermarkt in die Kulturfabrik. In der Hand hält sie eine ihrer »Blattkreationen«. Foto: Hannah Gebhard

Von Hannah Gebhard

»Es ist toll, wie gut der Lichtermarkt besucht wird. Die Wertigkeit für solche besonderen Aktionen ist in Vlotho ganz hoch angesehen. Das macht für Organisatoren, Aussteller und Besucher einfach nur Spaß», sagt Hannelore Brünken-Busche von der Jugendkunstschule.

Und auch in diesem Jahr hatten sich die Veranstalter auf allen Etagen der Kulturfabrik ein besonderes Programm einfallen lassen: Im Erdgeschoss hatte die Jugendfreizeitstätte frische Crêpes verkauft. Im ersten Obergeschoss hatte die Stadtbücherei einen Büchertisch aufgebaut. Dort gab es Bücher zum Schnäppchenpreis. Eine Tür weiter, im Veranstaltungsraum neben der Stadtbücherei, spielte das Kindertheater »Tom Teuer« das Stück »Die Weihnachtsbäckerei«. Für die Kinder gab es dabei als Überraschung Lebkuchenherzen – passend zum Thema des Stücks – als voradventlichen Gruß.

Die Jugendkunstschule im zweiten Obergeschoss bot Malaktionen für Kinder an. Auch frischer Kaffee und Kuchen standen in der Cafeteria bereit, in der sich die Marktbesucher während ihres Bummels stärken konnten.,

Zwischendurch präsentierten Susanne Schulz und Jho Kaufmann musikalische Darbietungen, die sozusagen als »Walking Act« die Gäste auf den verschiedenen Etagen unterhielten.

Im Dachgeschoss öffnete das Heimatmuseum für Jung und Alt: Korbmacher, Spinner und Schuhmacher waren hier die Glanzlichter der Ausstellung. Außerdem konnten die Kinder weihnachtliche Karten in Sütterlin-Schrift gestalten. »Diese Schriftart wurde bis 1942 in unseren Schulen als Handschrift gelernt«, erklärte Inge Wienecke vom Vlothoer Heimatverein.

Auf allen Etagen verkauften regionale Aussteller nicht nur adventliche Dekorationsartikel: Auch zeitloser, Silberschmuck, Gehäkeltes, Kunsthandwerkliches und kleinere Leckereien standen zum Verkauf. »Zum Lichtermarkt nach Vlotho komme ich immer wieder gerne. Mich begeistert die familiäre Atmosphäre, die hier herrscht«. sagte Ausstellerin Nadia Böhmer, die Floristik-Kreationen aus Papier zum Kauf anbot.