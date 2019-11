Fast 200 Menschen nehmen an der Versammlung teil, in der Pfarrer Jörg Uwe Pehle seinen Abschied ankündigt. Foto: Jürgen Gebhard

Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Pfarrer Jörg Uwe Pehle wird die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Stephan Vlotho wieder verlassen. Grund seien andauernde Anfeindungen wegen seiner Homosexualität, denen er und auch sein Mann in Vlotho ausgesetzt seien. Das ist am Dienstagabend in der Gemeindeversammlung öffentlich gemacht worden.

In den evangelischen Kirchengemeinden Westfalens finden derzeit Gemeindeversammlungen statt. Hauptthema soll die am 1. März nächsten Jahres anstehende Presbyterwahl sein. In der Einladung von St. Stephan Vlotho waren auch »weitere Veränderungen in der Kirchengemeinde« angekündigt. Fast 200 Personen hatten sich im großen Saal versammelt – Gerüchte über einen möglichen Weggang des bei vielen sehr beliebten Pfarrers hatte es seit einigen Tagen gegeben.

Zunächst informierte Pehle darüber, dass St. Stephan keinen Küster mehr habe. Dann sagte er: »Ich werde die Gemeinde in Kürze verlassen.« Er sei im Bewerbungsverfahren und wisse noch nicht, wohin es ihn verschlagen werde. Und er fügte hinzu: »Die drei Jahre hier waren eine Nummer und jetzt ist es gut. Mein Mann und ich möchten wieder gerne in Frieden leben.«

Anfeindungen von Anfang an

Pehle berichtete von Anfeindungen, denen er und sein Mann von Anfang an ausgesetzt gewesen seien. Einzelne Menschen in Vlotho würden ihn sehr offen ablehnen. Einer habe ihm gesagt, Homosexuelle seien des Todes würdig. Andere redeten hinter seinem Rücken über ihn, gingen grußlos vorbei oder starrten ihn an. Kritik habe es auch an seinen Ständen auf dem Abendmarkt oder an der neuen Gemeindekneipe »St. Stephan’s« gegeben: Der Pfarrer verkaufe Wein und kümmere sich nicht ausreichend um die Gemeinde.

Seit drei Jahren habe er das Gefühl, permanent beobachtet und kontrolliert zu werden. Er und sein Mann wünschten sich, wieder in Ruhe leben und arbeiten zu können: »So kann es nicht weitergehen. Vlotho macht uns krank.«

Und auch körperlich. Die Schimmelbelastung des Pfarrhauses habe bei beiden Bewohnern zu erheblichen Atemwegsproblemen geführt. Der Schimmel sei nachweislich schon bei seinem Amtsvorgänger im Haus gewesen. Einzelne Vlothoer würden ihm und seinem Mann allerdings die Schuld am Schimmel geben. Richtig sei: In das Haus sei jahrzehntelang nichts investiert worden, und das Presbyterium habe das Haus wieder auf Vordermann gebracht.

Rückhalt aus der Gemeindeversammlung

In der Gemeindeversammlung gab es keinerlei Kritik an der Person des Pfarrers, höchstens Enttäuschung darüber, an diesem Abend vor vollendete Tatsachen gestellt worden zu sein. Zahlreiche Gemeindemitglieder, darunter Vertreter der kirchlichen Jugend oder des Kindergartens, lobten Pehles sehr großes Engagement.

Sie sprachen unter Applaus von einem »verdammt guten Job«, den er gemacht habe, bedauerten, dass er eine große Lücke hinterlassen werde, sagten »Sie sind ein toller Pfarrer« oder auch »Ich schäme mich für die Leute, die Ihnen das angetan haben«.

Pehle ließ sich nicht umstimmen: »Meine Kräfte sind durch.«

Rückblick

Jörg Uwe Pehle ist mit seinem Mann seit 2013 mit kirchlichem Segen verheiratet. Im November 2016 übernahm er die zuvor lange vakante Pfarrstelle. Gemeinsam mit seinem Ehemann zog er in das gerade von außen komplett renovierte Pfarrhaus ein. In der reformierten Nachbargemeinde regte sich grundsätzliche Kritik an seiner Homosexualität. So sehr, dass sich das dortige Presbyterium veranlasst sah, sich im Gemeindebrief für den neuen Pfarrer zu positionieren. Das wiederum veranlasste 13 Gemeindemitglieder, das Presbyterium im Gemeindebrief zu kritisieren: Es sei gewagt, in Frage zu stellen, dass Homosexualität eine Sünde sei. Die Bibel lehne Homosexualität ab, sie entspreche nicht der Absicht Gottes. – Das war im Frühjahr 2017. Dass das Thema damit bei einigen Vlothoern längst nicht erledigt war, drang kaum in die Öffentlichkeit.