Jörg Uwe Pehle und sein Ehemann Thomas König sind mit kirchlichem Segen verheiratet. Ein Umstand, den mancher bei seiner Kritik an dem Paar außer Acht lässt. Foto: Archivbild Jürgen Gebhard

Von Jürgen Gebhard

Jörg Uwe Pehle zeigt mit seiner Arbeit in Vlotho, dass die evangelische Kirche mehr als nur ein Veranstalter von Sonntagsgottesdiensten ist. Er hat St. Stephan aus dem Tiefschlaf geholt und mit neuen Ideen in kürzester Zeit zu einer lebendigen Gemeinde gemacht.

Es gibt in Vlotho einige Menschen, die nicht verstehen wollen, dass auch die Homosexualität von Gott gegeben ist. Sie haben nicht verstanden, dass sich die evangelische Kirche hier unmissverständlich positioniert. Sie haben nicht verstanden, dass Anfeindungen und Ablehnung fehl am Platz in einer christlichen Gemeinschaft sind. Wenn irgendein verheirateter Pfarrer eine Beziehung zu einer anderen Frau hat, wird das akzeptiert. Nicht aber, wenn der Pfarrer homosexuell ist.

Und so könnte es weitergehen, wenn der Pfarrer gegangen ist : St. Stephan wird in den Tiefschlaf verfallen. Die Pfarrstelle wird lange vakant bleiben. Menschen, die Jörg Uwe Pehle für die Kirche begeistert hat, werden sich wieder von der Kirche abwenden.

Und das alles nur, weil es einigen nicht passt, dass der Herr Pfarrer mit einem Mann, den er liebt, verheiratet ist und mit ihm mit dem Segen der Kirche zusammenlebt.