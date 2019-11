Von Jürgen Gebhard

Ermöglicht hat das die vom Vlothoer Unternehmer Martin Kannegiesser gegründete »Stiftung Bildung zur Förderung Hochbegabter«. Lehrerin Dr. Julia Ruprecht ist am WGV für die Begabtenförderung zuständig. Sie hatte Laureen Voigt aus Bad Oeynhausen und Alissa Kreie (Kalletal) auf die von einer Heidelberger Stiftung ausgeschriebene »Forschungsexpedition China 2019« aufmerksam gemacht. Kurzfristig hatten sich die beiden Schülersprecherinnen im Sommer beworben und eine Zusage bekommen. Am 7. Oktober startete das Abenteuer: Nach einem kurzen Vorbereitungstreffen beim »Institut für Jugendmanagement Stiftung Heidelberg« flogen sie gemeinsam mit 12 anderen jungen Leuten und einem Betreuer von Frankfurt nach Peking.

»Bei unserer Forschungsexpedition ging es darum, China aus einer anderen Perspektive kennenzulernen«, berichtet Laureen Voigt. Drei Themenkomplexe mussten die Teilnehmer in immer wieder neu zusammengesetzten Gruppen im Land erarbeiten: 1. Mensch, Kultur und Sprache; 2. Klima und Flora; 3. Wirtschaft und Infrastruktur.

Große Sprachhürde

Bei Umfragen war die Sprache eine große Hürde – viel weniger Chinesen als erhofft beherrschten ausreichend Englisch. Der »Google Translator« habe bei der Übersetzung geholfen, sagt Alissa Kreie. Schwierig hingegen sei die Recherche im Internet oder auch die Nutzung von WhatsApp oder Skype gewesen – die Dienste seien vielfach unerreichbar gewesen.

Die Stipendiatinnen beschäftigten sich sehr intensiv mit dem Leben in China. Sie sprachen mit vielen Menschen und erarbeiteten gemeinsam umfangreiche Präsentationen. »Dabei haben wir auch gelernt, wie wichtig es ist, Aufgaben in einem größeren Team zu lösen und sich gegenseitig zu unterstützen«, sagen die Schülerinnen des Weser-Gymnasiums. Sie hätten teilweise kaum Zeit gehabt, die vielen neuen Eindrücke zu verarbeiten. Zum Beispiel nach dem Besuch einer Schule, in der der Tag in aller Frühe mit gemeinsamen Sportübungen beginnt. Oder nach dem Besuch der Großen Mauer, der Verbotenen Stadt und eines Shaolin Klosters. Oder nach dem Besuch eines Marktes. Oder nach einer Rischka-Tour….

»China war überwältiigend«

»China war im positiven Sinne überwältigend«, sagen Laureen Voigt und Alissa Kreie. Ihr Resümee: »Es war anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Und wir sind dankbar, dass uns die Stiftung unterstützt hat.«

Die von Ingrid Pieper-von Heiden als Vorsitzende geführte »Stiftung Bildung« hat schon mehrfach Schülerinnen des Vlothoer Weser-Gymnasiums ähnliche Forschungsexpeditionen ermöglicht: Vor drei Jahren erhielt Lea Niedernolte Geld für Island. Danach ermöglichte die Stiftung Lea Niedernolte und Marie Bayar einen Aufenthalt in Costa Rica und Nele Söffker eine Reise auf die Azoren. Mit insgesamt 15.000 Euro seien in drei Jahren die kompletten Reisekosten finanziert worden.

Ingrid Pieper-von Heiden hat die beiden China-Stipendiatinnen jetzt im Weser-Gymnasium besucht. In einer kurzen Präsentation stellten Laureen Voigt und Alissa Kreie Forschungsergebnisse und Erlebnisse ihrer China-Reise vor. »Es ist total schön, dass die Stiftung einigen besonders talentierten Schülern die Möglichkeit gibt, solche Erfahrungen zu sammeln«, bedankte sich Schulleiter Guido Höltke bei der Vertreterin der Stiftung.