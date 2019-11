Vlotho (WB/gis). Die Vereinsgemeinschaft Valdorf eröffnet am Samstag, 30. November, um 14.30 Uhr den Reigen der örtlichen Weihnachtsmärkte. Tannen- und Waffelduft werden auch beim 16. Weihnachtsmarkt den Schulhof an der Grundschule Topsundern erfüllen. Weiter geht es schon am ersten Advent, 1. Dezember, in Uffeln: Von 14 bis 19 Uhr gibt es den »Adventszauber« am Evangelischen Gemeindezentrum Zachäus.