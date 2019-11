Von Joachim Burek

Vlotho-Marketing, die Werbe- und Interessengemeinschaft sowie Bürgermeister Rocco Wilken, Stadtwerke-Geschäftsführer Bernd Adam und Vertreter der Kirchengemeinde stellten nun das Programm vor.

Vom 6. bis 8. Dezember wird der Platz vor der Kirche St. Stephan in vorweihnachtliches Ambiente mit einem geschmückten Weihnachtsbaum und einem adventlichen Hüttendorf getaucht »Wir freuen uns besonders, dass wir auch immer wieder neue Gruppen und Institutionen für den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt begeistern können«, sagten Christiane Stute und Sandra Sorhage von Vlotho-Marketing. So sind in diesem Jahr zum Beispiel das Simeonsstift mit einem Stand und der Fährhof Vlotho sowie das EKJZ jeweils an einem Tag mit einem Stand und Kinderprogramm dabei.

Außerdem lädt ein Unterhaltungsprogramm unter anderem von Vlothoer Chören und Gruppen lädt zum Verweilen ein. Gastronomisch werden die Besucher mit heißen Getränken, Kuchen und süßen Leckereien, Crépes, Waffeln und Hot-Dogs versorgt. An den Ständen unter den Bäumen des Kirchplatzes gibt es unter anderem Suppen, Socken, Marmelade, Liebesäpfel, Backmischungen im Glas und andere schöne Dinge zu sehen und zu kaufen.

Auftakt am Freitag

In diesem Jahr beginnt das Vlothoer Adventsplätzchen am Freitag, 6. Dezember. Während des gesamten Weihnachtsmarktes wird eine Scherenschnittausstellung der Weser-Sekundar-Schule zum Märchen »Das Mädchen mit den Schwefelhölzern« von Hans Christian Andersen in der Kirche zu sehen sein. Um 16 Uhr am Freitag starten die Kinder vom offene Ganztag Vlotho ihr Programm auf der Bühne. Danach zeigen die Kinder von der KiTa St. Stephan ihr Können. Alle sorgen mit Gesang, Tanz, Gedichten und Theaterstücken für gute Unterhaltung. Der Gospelchor »Good News« gibt um 17:30 Uhr ein weihnachtliches Gospelkonzert in der Kirche St. Stephan und die Liedertafel Germania singt um 18.30 Uhr Weihnachtslieder. Den Abschluss des Freitags übernimmt der Posaunenchor aus Valdorf mit weihnachtlicher Bläsermusik auf der Stadtwerkebühne.

Samstag wird gerockt

Am Samstag startet die private Musikschule von Katharina Ehlenbröcker ab 15.45 Uhr mit instrumentaler Adventsmusik in der Kirche St. Stephan. Ab 18:00 Uhr wird Bürgermeister Rocco Wilken den Heimatpreis verleihen. Im weiteren Programm steht ab 18-30 Uhr Shylan aus Herford mit einem Soloauftritt auf der Bühne. Anschließend wird es durch die Gruppen »Beans & Steel« und die »Dirty Chucks« etwas rockiger auf dem Kirchplatz.

Verkaufsoffner Sonntag

Am Sonntag beginnt das Adventsplätzchen nach dem Gottesdienst um 12 Uhr. Im Gemeindesaal lädt St. Stephan dann zu seinem großen Adventsmarkt ein. Ab 13 Uhr sind die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet und locken mit tollen Weihnachtsangeboten in die Innenstadt. Um 14 Uhr singt der Kinderchor der Baptisten Vlotho Weihnachtslieder und um 14:30 Uhr zeigt der Vlohzirkus ein Theaterstück auf der Stadtwerkebühne. Um 15 Uhr gibt der Bläserkreis ein Adventskonzert. Der Nikolaus kommt um 15 Uhr und verteilt Geschenke an die Kinder. Nach dieser Aufregung können die Kinder Märchen von Hans Christian Andersen lauschen, die in der Kirche vorgelesen werden. Den ganzen Sonntag werden an verschiedenen Stationen tolle Kinderprogramme geboten: Der Schmied bietet wieder Schmiedekunst für Kinder, am Stand des Fährhof Vlotho können Kinder ihre eigenen bunten Backmischungen in Gläser abfüllen und das EKJZ lädt zum Basteln ein.

Der Heimatpreis

Die Verleihung des neuen Heimatpreises durch Bürgermeister Rocco Wilken hat beim Adventsplätzchen-Markt Premiere. Bei dem Preis, für dessen Ausschreibung das Land NRW 5000 Euro zur Verfügung gestellt hat, werden Leistungen Ehrenamtlicher für die Heimat- und Kulturpflege gewürdigt. »Diese Leistungen können baulicher, künstlerischer oder auch technischer Art sein«, nannte der Bürgermeister einige Beispiele. Die Stadt Vlotho hatte Anfang des Jahres für die Verleihung des Preises eine Satzung erlassen. Zugelassen sind Einzel- und Gruppenbewerbungen, die mit Preisen in drei Kategorien gewürdigt werden. Dotiert sind die Preise mit 1000 Euro, 1500 Euro und 2500 Euro. Wie der Bürgermeister weiter mitteilte, sind für den Preis 2019 sechs Bewerbungen eingegangen, die aus dem Ältestenrat der Stadt ausgewählt werden und dann je nach Zuspruch für die Projekte mit dem entsprechenden Preis gewürdigt werden. Aus dem Gremium konnten jeweils ein bis drei Nennungen aus dem Kreis der Bewerber erfolgen.