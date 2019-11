Von Frank Dominik Lemke

Vlotho (WB). Beim Tag der offenen Tür im Tierheim Eichenhof gab es viel zu entdecken: Yogakissen, Kerzen, ein Glühweinstand mit prasselndem Kaminfeuer, zahlreiche Stände und lauter Tiere, die sich über ihre Besucher freuten. Der Erlös des Tages fließt in die Renovierung des Tierheims.

Der Verein »IG Listenhunde OWL« war mit dabei. Die Vereinsmitglieder Isabel Ocasek und Jennifer Thuss sprachen mit den Gästen über die Möglichkeiten besondere Hunderassen zu halten. »Heute sind richtig viele Besucher da. Es hat sich weit über Vlotho hinaus herum gesprochen, dass es beim Tag der offenen Tür im Eichenhof viel zu entdecken gibt«, sagte Jennifer Thuss.

Am Eingang des Tierheims war ein kleiner Flohmarkt aufgebaut. Neben den Hundehütten kamen die Besucher an liebevoll dekorierten Ständen vorbei. Viele Vereine hatten ehrenamtlich mitgeholfen. Freiwillige des Tierheims selbst servierten Kaffee und Kuchen. Hinter einem großen Partyzelt gab es Glühwein an einem loderndem Kamin.

Beim Fotografen Christian Kortekamp konnten die Besucher von sich und ihrer Familie professionelle Fotos machen lassen.

Derzeit leben in dem Tierheim 86 Katzen, 25 Hunde und 14 Kleintiere. Das Gebäude braucht eine Sanierung. In den vergangenen Jahren haben die etwa 20 Ehrenamtlichen schon viel geschafft. Am meisten fällt beim Betreten des Hofes der frisch gestrichene Torbogen des Fachwerkhauses auf. Der Eingang vorne ist neu gepflastert. Ein Teil des Hundehauses ist neu gedämmt. Für die noch anstehenden Arbeiten sammelt das Tierheim insgesamt 40.000 Euro.

Mit den vielen Besuchern ist der Eichenhof diesem Ziel einen Schritt näher gekommen. Anja Brunn war vor Jahren schon einmal zu Besuch. Den Tag der offenen Tür nutze sie für einen weiteren Besuch mit Freunden. »Sehr schön hier. Ein tolles Tierheim. Ich komme wieder, damit ich mir das Katzenhaus ansehen kann«, sagte sie. Am Tag der offenen Tür sei es für die Katzen zu stressig, wenn ein Besucher nach dem anderen durch deren Wohnzimmer laufen würde.

Der Eichenhof sammelt weiter. Als nächstes lädt er zur Nikolaus-Wanderung am Freitag, 6. Dezember, von 15 bis 17 Uhr ein. Es gibt warme Speisen und Getränke, auch vegan. Damit die Tierheimleitung planen kann, bittet sie um Anmeldung, unter 05733 / 5665 oder per E-Mail, unter info@tierheim-vlotho.de.