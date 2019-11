Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Bürgermeister Rocco Wilken hat am Donnerstagabend auf dem Abendmarkt die »Vlothoer Erklärung« vorgestellt, die zunächst eine Woche lang im Rathaus zur Unterzeichnung ausliegt. Später soll sie an alle Vlothoer Schulen weitergegeben werden, damit auch Lehrer und Schüler sich dem Manifest anschließen können. Bereits vor einer Woche hatte der Vlothoer Rat in einer Resolution seine Solidarität mit Pfarrer Jörg Uwe Pehle erklärt.