Vlotho (WB). An der Maasbeeker Straße gedeihen seit kurzem 40 junge Obstbäume, die im Zuge der „Plant for the Planet“-Aktion gepflanzt wurden. Mehr als 80 Kinder nahmen im vergangenen Monat an der Pflanzaktion teil. Kai Hilker und Christiane Wattenberg aus Vlotho hatten sie organisiert. Jetzt gab es ein Sponsorentreffen, um zu begutachten, was gemeinsam geschaffen wurde.